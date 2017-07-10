Анатолий Широков: налоговые льготы помогут развитию туризма на Дальнем Востоке

Налоговые льготы помогут туристической отрасли стать одним из драйверов развития Дальнего Востока, считает член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от Правительства Магаданской области Анатолий Широков.

«Очевидно, что богатейший туристический потенциал дальневосточного региона является не менее «золотым» видом его ресурсов в сравнении с минеральными богатствами недр и биологическим разнообразием морей. Поэтому те, кто стремится развивать эту отрасль дальневосточной экономики, привлекать сюда туристов, а, значит, и инвестировать средства, нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государства. Помочь туристической отрасли уверенно «встать на ноги», окрепнуть, постепенно стать одним из драйверов развития и территорий Дальнего Востока, и всего макрорегиона в целом, — вот та задача, на решение которой направлен этот закон. И способ решения избран наиболее адекватный», – отметил Анатолий Широков.

По мнению сенатора, закон о новых налоговых льготах является логичным продолжением курса, который проводит Минвостокразвития России в рамках реализации положений по развитию Дальнего Востока, изложенных в Посланиях Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

Планируется, что 11 июля комитеты Совета Федерации, а затем, на следующий день, и Палата регионов, на своем пленарном заседании рассмотрят принятый 7 июля Государственной Думой федеральный закон о внесении изменений в Налоговый кодекс России.

«Уверен в том, что и комитеты Совета Федерации, и Палата в целом одобрят этот Федеральный закон», – подчеркнул Анатолий Широков.

Напомним, Государственная Дума рассмотрела и приняла 7 июля в третьем (окончательном) чтении закон о создании условий для развития туристско-рекреационной деятельности в Дальневосточном федеральном округе. Он разработан Минфином России в соответствии с поручением Президента по итогам заседания президиума Госсовета. Новый закон вносит изменения в главу 25 части второй Налогового кодекса РФ, благоприятствующие развитию туристско-рекреационной деятельности на Дальнем Востоке. В частности, устанавливает нулевую ставку по налогу на прибыль организаций для налогоплательщиков, осуществляющих такого рода деятельность в ДФО. Действие закона будет распространяться на период до 31 декабря 2021 года.

По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, «стимулирование туристической сферы важно для развития экономики Дальнего Востока».

«Предлагаемый законопроектом механизм сделает еще более привлекательной для инвестирования сферу туризма в макрорегионе и позволит реализовать ряд туристических проектов. Вместе с введением механизма электронной визы Дальний Восток становится привлекательнее и ближе для туристов. Нельзя забывать, что зачастую также действует правило: сегодня — турист, завтра – инвестор», – ранее отмечал Министр.