На улицах Хабаровска работают мобильные бригады по очистке «ливневок». Работники МУПов «Южное» и «Дорожник», несмотря на почти тропический ливень, разразившийся нынче над краевым центром, споро орудуют лопатами, граблями и метлами — освобождают решетки ливневой канализации от забивших их намывов песка и мусора, чтобы обеспечить свободное прохождение воды в стоки в давно известных «болевых» точках дорог и улиц дальневосточной столицы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как рассказал и.о. начальника участка МУП «Южного» Андрей Китайкин, работа кипит на Амурском и Уссурийском бульварах (особенно на участке улицы Шеронова, где вода нанесла большое количество песка на трамвайные пути), на улицах Фрунзе, Тихоокеанской, Олега Кошевого, в Первом микрорайоне. Специалисты городских служб благоустройства также держат на контроле ситуацию с оттоком дождевой воды в районе микрорайона «Строитель» и жилого комплекса на ул. Флегонтова, где во время обильных дождей периодически регистрируются случаи подтопления отдельных участков.

«Еще с ночи мы занимаемся очисткой решеток ливнеприемников, убираем все песчано-мусорные намывы, препятствующие спуску воды. Наша главная задача – обеспечить безопасность дорожного движения: отвести воду с трасс. Обычно за один непогожий день, такой, как сегодня, мы вычищаем из «ливневок» до 15 кубометров всевозможной грязи. Работаем оперативно, надеемся, что последствия нынешнего мощного ливня не создадут хабаровчанам больших проблем», — сказал Андрей Китайкин. Учитывая, что сегодняшний проливной дождь может плавно перерасти в затяжные осадки, городские предприятия благоустройства готовятся вести борьбу за чистоту «ливневок» в круглосуточном режиме.