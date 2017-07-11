Девять лучших учителей края получат премии

В Правительстве региона подвели итоги конкурса среди учителей образовательных организаций края. Победителей наградят премией на общую сумму 1,8 млн рублей из федерального бюджета.

Как сообщили в краевом министерстве образования и науки, за звание лучшего учителя в этом году боролись 40 человек. По итогам конкурса победителями стали 9 преподавателей из Амурского, Ванинского, Николаевского, имени Лазо районов, а также Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Каждый из них получит по 200 тысяч рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«В числе победителей – педагоги начальных классов, русского языка и литературы, истории, обществознания, географии. Трое из них неоднократно принимали участие в конкурсе и становились призерами. У всех есть высшая квалификационная категория. Это профессионалы, имеющие уникальный педагогический опыт, содержащий в себе элементы творческого поиска, новизны, оригинальности, высокое мастерство. Они работают с различными учениками – одаренными детьми, инвалидами, детьми из неблагополучных семей», — отметила министр краевого министерства образования и науки Алла Кузнецова.

При оценке конкурсантов учитывалось, прежде всего, наличие авторских методических разработок по собственным предметам. В зачет также шли учебные достижения и результаты внеурочной деятельности школьников. Не менее важным критерием стало создание условий для приобретения учащимися позитивного социального опыта и формирования активной гражданской позиции.

Напомним, конкурс среди учителей проводится в Хабаровском крае с 2006 года. За это время 429 педагогов получили премии на общую сумму около 49,2 млн. рублей.