Новая программа помощи семьям с детьми может появиться в Хабаровском крае

Сегодня Губернатор Вячеслав Шпорт провел совещание по вопросам улучшения демографической ситуации. Совместно с руководителями министерств и ведомств глава региона обсудил уже действующие методы стимулирования прироста численности населения, а также новые предложения в этой сфере. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщил заместитель Председателя Правительства края по вопросам социального развития Владимир Чаюк, в целом демографическую проблему можно рассматривать с нескольких направлений – с точки зрения повышения рождаемости, снижения смертности, сокращения оттока людей и привлечения в регион новых специалистов. Но первые два фактора – базовые, поэтому сначала необходимо разрабатывать новые механизмы поддержки семей с детьми, одновременно улучшать качество здравоохранения, развивать тренд здорового образа жизни.

Так, уже в ближайшее время региональный минстрой и управление семейной политики Губернатора и Правительства края закончат работу над новой государственной программой помощи молодым семьям, решившим родить ребенка. Её концепцию представили Вячеславу Шпорту. Воспользоваться поддержкой можно будет участникам краевых и федеральных программ по улучшению жилищных условий. Окончательные критерии пока вырабатываются, но известно, что семьи, ожидающие пополнение, смогут претендовать на единовременную выплату в размере 25-40% от расчетной стоимости приобретенного или взятого в ипотеку жилья.

«Планируется установить срок реализации программы с 2018 по 2020 годы, — пояснил Владимир Чаюк. – На ее воплощение в жизнь потребуется несколько миллиардов рублей. Стимулировать предполагается как семьи, у которых еще нет детей, так и тех, кто родит второго, третьего или последующего ребенка. Сейчас мы просчитываем все параметры, готовим экономическое обоснование».

Владимир Чаюк подчеркнул, что программа позволит не только добиться положительных результатов в области демографии, но и одновременно будет решать жилищную проблему. Он напомнил, что семьи, у которых рождается второй или третий ребенок, уже имеют право на получение федерального и краевого материнского капитала. В сумме все выплаты существенно повысят возможности граждан обзавестись собственными квадратными метрами.

«В целом я поддерживаю это начинание, но хочу, чтобы вы тщательно выполнили все расчеты, — сказал Губернатор Вячеслав Шпорт. — Главное же — обязательно обсудите программу с людьми. Граждане должны четко понимать условия участия, осознавать сроки. Только в этом случае программа достигнет своих целей».

Губернатор поручил в ближайшее время организовать общественные слушания нового проекта краевых властей.