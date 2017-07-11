В Комсомольске-на-Амуре запущено полное мобильное покрытие LTE

Жители Комсомольска-на-Амуре теперь могут пользоваться услугами мобильного Интернета по технологии 4G в густонаселенных районах, вблизи университетов, больниц, а также в популярных местах досуга и отдыха. «Ковровое» покрытие сетью LTE пока доступно лишь абонентам компании МТС. До конца месяца аналогичные работы планирует завершить Билайн, а до конца года компания Мегафон. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Правительство края совместно с операторами связи ведет постоянную работу по развитию телекоммуникационных услуг в населенных пунктах региона. Развитие скоростного Интернета является одной из приоритетных задач министерства информационных технологий и связи. Что касается Комсомольска-на-Амуре, то здесь запланировано строительство новых базовых станций и модернизация существующих объектов связи. В общей сложности в 2017 году будут введены в эксплуатацию 12 новых базовых станций и модернизировано еще 47 объектов», — отметил заместитель министра по развитию телекоммуникационной инфраструктуры края Дмитрий Стремилов.

Напомним, работа по обеспечению населения города Юности высокоскоростным мобильным доступом к сети Интернет ведется в рамках реализации Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре.