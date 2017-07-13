Дети-инвалиды из Хабаровского края отправятся на отдых в Приморье

Три профильные летние профильные смены для детей-инвалидов откроются в августе в Хабаровском крае. Подростки вместе с родителями отправятся на отдых в соседнее Приморье, чтобы набраться сил, а также пройти тренинги, которые помогут в их дальнейшей реабилитации. Участники разместятся в двух оздоровительных лагерях: «Ритм-10» и «Радуга», расположенных на побережье Японского моря. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в министерстве социальной защиты населения края, списки участников всех трех смен уже полностью сформированы. В них вошли 143 ребенка из 15 районов. Это дети-инвалиды по слуху, подростки с нарушениями физического и психического развития, а также ребята из малоимущих семей, которые сумели проявить себя на творческом поприще, за что были награждены такой поездкой. Все расходы по их отдыху будут оплачены за счёт средств краевого бюджета.

«Такие профильные смены проводятся у нас каждый год, — отметила начальник отдела по проблемам семьи и детей минсоцзащиты края Наталья Меньшикова. – Они позволяют отдохнуть на природе, поправить здоровье и набраться сил. Детям показывают местные достопримечательности, с ними проводят конкурсы, мастер-классы, подготовленные опытными педагогами. Для родителей, сопровождающих детей-инвалидов с тяжелыми нарушениями физического и психического развития, запланированы тренинги по обучению методам коррекции, воспитания и формирования у подростков социально-бытовых навыков. Кроме того, специалисты оказывают семьям психологическую и правовую поддержку».

Дети вместе с семьями проведут на море 10 дней.