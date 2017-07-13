Хабаровский стадион «Заря», расположенный в поселке имени Горького, встает на капитальный ремонт. Для того чтобы привести его в порядок, из муниципальной казны выделено свыше 8 миллионов рублей. Как только определится подрядчик, строители приступят к работам, которые продлятся немногим более года. Об этом рассказал заместитель начальника городского управления по физической культуре и спорту Алексей Подгорный. В частности, он сообщил, что здание стадиона официально датировано 1962-м годом постройки, но, на самом деле, его строительство велось заводом имени Горького еще с 40-х годов прошлого века. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Рабочие делали это хозяйственным способом на протяжении 20 лет. Конечно, время от времени стадион ремонтировался – на разных его участках наводили «косметику», но в последний раз более-менее масштабные ремонтные работы шли на этом объекте осенью 2008 года – тогда здесь обновили скамьи для болельщиков, сделали систему дренажей, обустроили беговые дорожки и поле для мини-футбола, постелили искусственное покрытие на всех площадках.

«Подошло время серьезного ремонта. Трибуны, состояние которых сейчас сложно назвать удовлетворительным, будут приведены в порядок: на них полностью восстановят разрушившиеся конструктивные элементы, покрытие, скамьи, проведут утепление и обеспечат надежную гидроизоляцию», — сказал Подгорный. Как отметил директор МАУ «Дирекция спортсооружений города Хабаровска» Константин Юров, крайне важно привести этот объект в нормативное состояние, ведь «Заря» — единственный стадион поселка имени Горького.

Ближайшие (относительно, конечно) – в Первом микрорайоне, а также «Нефтяник». «Востребованность арены у жителей поселка очень велика: ее круглогодичная загрузка – более 100%. Особенно стадион важен для детей, которые активно занимаются здесь футболом, мини-футболом, бейсболом, легкой атлетикой, а зимой – хоккеем с мячом. На время ремонта эти секции не закроются – ребят распределят по другим стадионам и спортивным центрам, а в мае следующего года, когда все работы будут закончены, они смогут вернуться сюда и продолжить тренировки в обычном режиме. Также все желающие в режиме свободного посещения смогут продолжить здесь свои занятия: молодежь – на уличных тренажерах, пенсионеры – любимой скандинавской ходьбой. Зимой для всех жителей поселка Горького будет традиционно организовано катание на коньках», — резюмировал Юров.