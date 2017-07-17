Уголовное дело завели на застройщика «Техно-Сити» в Хабаровске

В случае, если будет доказана вина руководства строительной организации, дольщикам необходимо будет подавать в суд.

В отношении руководства ООО «Техно-Сити» была проведена доследственная проверка по факту нарушения обязанностей пред участниками долевого строительства многоквартирных жилых домов на пересечении улиц Хорышева-Таймырская. В отношении застройщика, который собрал деньги дольщиков на строительство жилых домов, возбуждено уголовное дело.

Напомним, порядка 30 дольщиков с 2014 года ждут своих квартир с начала строительства объекта. Участники долевого строительства регулярно слышат разные даты сдачи объекта в эксплуатацию. Потеряв терпение, в преддверии прямой линии они обратились к президенту РФ Владимиру Путину, а затем и в приемную партии «Единая Россия» в Хабаровском крае.

Накануне, в краевой столице состоялась встреча дольщиков ООО «ТехноСити» со всеми ведомствами и руководством застройки под председательством Бориса Гладких, депутата Госдумы от Хабаровского края, в рамках деятельности рабочей группы по защите прав вкладчиков и дольщиков при партии «Единая Россия». Так, в ходе встречи Антон Помозов, руководитель следственного отдела по Центральному району г. Хабаровска СУ СК России по Хабаровскому краю заявил, что уже проводится доследственная проверка по обращению дольщиков по факту нарушения обязательств по контрактам долевого участия в строительстве объекта от ООО «ТехноСити».

Так, по результатам проверки следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ — растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере.

— На встрече, которая была организована при участии органов исполнительной власти, контрольно-надзорных органов, дольщиков мы услышали от представителей следственного комитета информацию о проводимой ими проверке и условились получить ее результаты в середине июля. Информацию мы получили вовремя и сейчас, в случае, если будет доказано, что застройщик и представители данной организации действительно нарушили законодательство, в дальнейшем работа строительной организации остановится и будут приниматься меры по смене застройщика. К этому варианту событий должны быть готовы и сами дольщики, ведь смена строительной компании – процесс сложный, — рассказал Борис Гладких, депутата Госдумы от Хабаровского края.

Не исключено, что в случае, если будет доказана вина руководства строительной организации, дольщикам необходимо будет подавать в суд. В этом им будет также оказана помощь, сообщил Борис Гладких.

— Наша задача сделать так, чтобы у дольщиков как можно быстрее появился какой-то конкретный вариант развития событий, — подчеркнул парламентарий.

Отметим, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.