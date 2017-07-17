В первом полугодии 2017 года в мэрию Хабаровска поступило и было рассмотрено 5622 обращения от жителей города. Из них 4274 были направлены письменно, 1125 – в электронной форме и 223 – устно. Это на 7 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. «Сокращение количества обращений связано со стабильной работой служб городского хозяйства, проведением разъяснительной работы с населением в средствах массовой информации и на жилмассивах города», — объяснил начальник отдела по рассмотрению обращений граждан. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

За 6 месяцев проведены 482 информационные встречи с населением, в которых приняли участие около 14000 человек. Поступило меньше обращений по вопросам прав на жилище и его неприкосновенность, вопросам приватизации объектов государственной и муниципальной собственности, правоохранительной службы, вопросам трудоустройства, управления системой образования.

Вместе с тем увеличилось количество обращений по вопросам права на получение и распространение информации, арендных отношений, детских дошкольных воспитательных учреждений, вопросам дорожного хозяйства, городского пассажирского транспорта, установки и содержания остановок общественного транспорта, деятельности в сфере строительства, вопросам содержания общего имущества многоквартирных домов. С целью упрощения порядка направления заявления в администрацию города преобразован раздел «Обращения» на официальном сайте администрации Хабаровска.

Разъяснения по актуальным вопросам, волнующим жителей Хабаровска, ежемесячно размещаются в муниципальной газете «Хабаровские вести», издание проводит «горячие линии», в период проведения которых люди получают ответы на интересующие вопросы. С целью предупреждения обращений по вопросам детских дошкольных воспитательных учреждений организованы наблюдательные советы дошкольных образовательных учреждений с участием представителей администрации города, на заседаниях которых были рассмотрены поступившие обращения родителей. В настоящее время осуществляется прием обращений и через интернет-портал Хабаровского края «Открытый регион», посредством которого за первое полугодие в адрес администрации города поступило и было рассмотрено 485 обращений.