Более пятисот хабаровских спортсменов 21 июля примут участие в массовой боксерской тренировке. Праздник бокса состоится в универсальном краевом спортивном комплексе, сбор участников в 16.30. Массовую тренировку хабаровских единоборцев проведет главный тренер федерации бокса Хабаровского края, мастер спорта международного класса, двукратный чемпион мира среди военнослужащих, победитель Кубка России Владимир Степанец. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Наряду с современной молодежью участие в массовой боксерской тренировке намерены принять именитые боксеры прошлых лет: чемпион СССР Дмитрий Болигузов, неоднократный чемпион Вооруженных сил СССР, победитель Кубка СССР и призер чемпионатов Советского Союза в супертяжелом весе Андрей Аулов, обладатель Кубка СССР Александр Малюгин, призер Игр доброй воли Сергей Пулькевич, обладатель Кубка России Денис Московцев. По окончании тренировки спортсмены, одетые в цвета российского триколора, выстроятся в «живой» флаг России.

Отметим, что акция в Хабаровске пройдет в рамках Дня российского бокса. В Москве этот праздник состоится 22 июля. На Красной площади соберутся три тысячи боксеров и не менее семи тысяч зрителей, массовая тренировка будет проходить под руководством Олимпийских чемпионов Олега Саитова, Алексея Тищенко и Бориса Лазутина и под наблюдением представителя Книги рекордов Гиннеса. Планируется установить новый мировой рекорд и рекорд России в номинации «Самая массовая тренировка по боксу».

Хабаровск вошел в число восьми городов, где будет поддержан этот проект. Массовые тренировки пройдут также в Санкт-Петербурге, Грозном, Краснодаре, Перми, Тюмени, Кемерово, Новосибирске. Как подчеркнул президент федерации бокса Хабаровского края, первый заместитель мэра города по инвестиционному развитию Валерий Лебеда, в массовой тренировке в дальневосточной столице могут принять участие все желающие – от новичков до ветеранов спорта. Валерий Лебеда обратился ко всем единоборцам города с призывом принять участие в столь масштабном общероссийском мероприятии и установить новый мировой рекорд. Запись участников проводит директор Хабаровского центра развития бокса мастер спорта России Николай Егоров по тел.20-23-60.