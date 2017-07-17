Профессиональные менеджеры прошли переподготовку по Президентской программе

В Правительстве Хабаровского края состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства. Всего в этом году участие в проекте приняли 29 человек. Свидетельства об окончании обучения им вручил заместитель Председателя Правительства края – министр культуры Александр Федосов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По информации министерства образования и науки, в 2017 году на финансирование программы было выделено более 1,5 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. Обучение проходило на базе Хабаровской государственной академии экономики и права. Курс подготовки в различных областях экономики завершили 29 человек. Большинство выпускников будут работать в сферах «Энергетика», «Промышленность», «Защита информации и связь».

Сейчас молодым управленцам предстоит пройти стажировку в России или за рубежом. В этом 11 участников Президентской программы смогут получить практический опыт на предприятиях в Японии по темам: «Управление малыми и средними предприятиями», «Кайдзен в сфере услуг и производстве», «Развитие городской инфраструктуры», «Модернизация медицины», «Туризм», «Управление персоналом».

«За последние три года реализации программы более половины проектов, разработанных ее выпускниками за период обучения, стали применяться на производстве. Специалисты приобрели знания в области стратегического планирования, конъюнктуры рынка, финансового менеджмента, которые точно будут востребованы в экономике региона», — отметил Александр Федосов.

Напомним, в Хабаровском крае Президентская программа подготовки управленческих кадров реализуется с 1997 года. За это время обучение прошли более 900 специалистов краевых организаций. Среди них – сотрудники открытых акционерных обществ «Компания «Сухой», «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина», «Амурский судостроительный завод», «Дальневосточная генерирующая компания», «Дальэнергомаш», «Амурметалл», «Вымпелком», общества с ограниченной ответственностью «Роснефть – Комсомольский нефтеперерабатывающий завод».