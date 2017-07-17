10 руководителей дальневосточных компаний станут участниками программы EMBA «Бизнес в Азии – создание и продвижение»

Участниками уникальной программы Executive MBA «Бизнес в Азии – создание и продвижение», разработанной Дальневосточным федеральным университетом совместно с Агентством по развитию человеческого капитала, стали уже 10 руководителей дальневосточных компаний. Учеба начнется на площадке третьего Восточного экономического форума.

Как отметил руководитель программы Executive MBA Сергей Зуев, топ-менеджмент и собственники дальневосточных предприятий проявляют большой интерес к новому учебному продукту, ведь он уникален для России своей специализацией – по сути это первая пошаговая инструкция по выходу на рынок АТР, самый перспективный и емкий рынок в мире. Участниками программы стали уже 10 руководителей регионального бизнеса.

По словам одного из слушателей программы, генерального директора компании «Главная дорога» Юрия Алимова, решающим аргументом в принятии решения об участии в программе стала возможность практического применения новых знаний.

«В качестве выпускной работы нужно защитить реальный проект по открытию или масштабированию бизнеса в Азии, который мы далее будем реализовывать с помощью наших наставников и институтов развития Дальнего Востока. У нашей компании есть несколько проектов, которые мы видим на рыке АТР. Радует большое количество практиков в преподавательском составе учебной программы», — отметил Юрий Алимов.

По мнению руководителя «Тех-КРЕП Восток» Владимира Плющая, обучение по программе придаст новый импульс развитию компании.

«Наш бизнес связан со странами АТР, есть ряд идей по развитию новых проектов на азиатских рынках. Для этого необходимы новые знания и навыки, чтобы оставаться в мейнстриме. Преподаватели-практики поделятся последними трендами и опытом продвижения успешных кейсов», — считает бизнесмен.

Генерального директора компании «Байкал» Николая Токуренкова мотивировала возможность получить образование такого высокого уровня, не выезжая за пределы Приморского края.

«Я давно хотел получить образование такого уровня, и очень здорово, что программа Executive MBA появилась в ДВФУ, и мы, первые участники, станем первопроходцами. Хотелось бы, чтобы как можно больше таких программ появлялось на Дальнем Востоке, привлекая специалистов со всей страны. Я испытываю потребность в таких знаниях, рассчитываю получить набор эффективных, рабочих инструментов, которыми я мог бы оперировать, реализуя намеченные проекты. Наша компания занимается экспортно-импортными операциями, основная доля товарооборота приходится на Китай, и есть определенные планы по поставкам продукции на этот рынок», — поделился руководитель предприятия.

Генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков полагает, что программа в полной мере соответствует задачам опережающего развития Дальнего Востока.

«Меры господдержки, реализуемые сегодня профильным Министерством и новыми институтами развития, позволяют успешно создать и развивать бизнес. Новые инструменты направлены в первую очередь на экспортоориентированные производства, с учетом, что рядом находится рынок сбыта в 6,6 триллионов долларов, программа «Бизнес в Азии» — именно то, что сейчас нужно дальневосточным инвесторам», — подчеркнул Валентин Тимаков.

Первый учебный модуль программы Executive MBA «Бизнес в Азии: создание и продвижение» стартует на площадке третьего Восточного экономического форума.

Отметим, по словам главы Минвостокразвития Александра Галушки, в основе новой модели развития Дальнего Востока лежит международная интеграция со странами АТР и создание глобальных конкурентоспособных условий экономического развития.

«Дальний Восток граничит с самыми динамично развивающимися регионами мира, АТР, и нам важно конвертировать ту экономическую мощь, с которой мы граничим на Дальнем Востоке, в подъем и опережающее развитие наших восточных территорий», — заявил Министр.

Напомним, на базе Дальневосточного федерального университета при поддержке Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке разработана уникальная программа EMBA «Бизнес в Азии: создание и продвижение» — пошаговая инструкция по выходу российских компаний на рынки АТР. Учебный курс создан на основе опыта ведущих мировых бизнес-школ и рассчитан на топ-менеджеров и владельцев бизнеса. Участники программы узнают передовые стратегии ведения бизнеса в АТР и познакомятся с секретами успешных кейсов российских компаний, в качестве преподавателей выступят эксперты международного уровня. Один из модулей пройдет в лидирующем в Азии университете – Национальном университете Сингапура, где будет возможность расширить деловые контакты.

В качестве дипломной работы участникам не только предстоит защитить проект по открытию или масштабированию бизнеса в АТР, но и реализовать его. Поддержка будет оказана всем стартапам, которые появятся по итогам обучения, подчеркнул руководитель АРЧК ДВ.