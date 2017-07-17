Из Хабаровска в Фуюань

Тур выходного дня – это прекрасная возможность устроить отдых на выходные дни. Такое направление современного туризма, как туры выходного дня, обретают все большую популярность, которая легко объяснима. Как следует из названия, такие поездки длятся всего пару дней (иногда — три дня). За это достаточно короткое время при желании можно поменять не только город, но даже страну. Жители Хабаровска имеют прекрасную возможность за выходные посетить соседний Китайский Фуюань.

На правом берегу Амура, в 65 км от Хабаровска в провинции Хэйлунцзян расположился город Фуюань.

Самый простой и самый быстрый способ попасть в Фуюань это теплоход. Ведь из Хабаровска во время навигации (с мая по октябрь) плавают теплоходы, которые возят туристов в этот пограничный город. В этом году помимо старого теплохода «Пелесье» вышел в рейсы новый теплоход А45-2 «70 лет Победы».

Пассажирское скоростное судно «70 лет Победы», головное судно проекта А45-2, построенное на Хабаровском судостроительном заводе, летом 2017 года и курсирует на маршрут Хабаровск — Фуюань (КНР). До конца 2018 года на Хабаровском судостроительном заводе будут достроены еще два аналогичных теплохода. Новое судно А45–2 на водомётных двигателях развивает скорость до 70 км/ч и имеет осадку менее 1 м, что позволяет его использовать на малой воде. Вместимость теплохода достигает до 100 пассажиров. Путь до Фуюаня на нем занимает 1 час 20 минут.

Приобрести путевку в Фуюань можно во многих туристических компания Хабаровска либо прям в киосках на речном вокзале. Для поездки достаточно наличия заграничного паспорта.

В город приезжают, чтобы поесть настоящей китайской пищи в местных ресторанах, посетить многочисленные магазины, ведь шопинг в Фуюане, как и по всему Китаю, очень интересный. Так же туристы приходят на набережную, на смотровую площадку на сопке Наньшань, к воротам на въезде в посёлок, в храм «Дунмин» и в океанариум.