Вице-мэр города Сергей Кравчук провел встречу с делегацией из китайского города Чэндэ. Гостей из Поднебесной заинтересовала возможность реализации совместных проектов в сфере сельского хозяйства. Глава делегации, заместитель мэра Чэндэ Су Течэн рассказал про этот китайский город. Он располагается в провинции Хэбэй и славится своей экологией. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Отсюда поставляется питьевая вода в столицу КНР. Кроме этого, в городе расположены два крупных объекта наследия ЮНЕСКО – это Малый дворец Потала и часть Великой китайской стены, которая в этой местности проходит по гребню горы. По словам Су Течэня, ежегодно город посещают более 40 миллионов туристов. При этом глава делегации отметил уникальное расположение Хабаровска, подходящее для ведение совместных проектов. «В прошлом году у нас были организованы соревнования по хоккею.

Из Хабаровска в Чэндэ приехала юношеская сборная. Сотрудничество в спорте, культуре, туризме и особенно в сфере сельского хозяйства нам очень интересно. Мы бы хотели обсудить конкретные проекты и направления взаимодействия», — сказал Су Течэн. Представители администрации Хабаровска рассказали о уже реализуемых совместных российско-китайских проектах.

Так, в ряде городов северного Китая работают магазины российских товаров, где можно купить экологически чистые российские товары, в июне открыт российско-китайский центр по семеноводству, прорабатываются проекты выращивания на территории Хабаровска сельхозпродукции и её глубокой переработки. Также было отмечено, что благодаря режиму ТОСЭР размещать свои предприятия на территории дальневосточной столицы инвесторам очень выгодно.

«Нас очень радует ваша заинтересованность в том, чтобы развивать такие сферы как туризм, культурный обмен, совместные проекты в области сельского хозяйства. Будем надеяться, что наше сотрудничество будет укрепляться», — отметил вице-мэр города Сергей Кравчук.