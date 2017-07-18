В крае приступили к благоустройству дворов в рамках федерального проекта

В Хабаровском крае приступили к ремонту дворов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». По большинству дизайн-макетов заключены контракты на благоустройство. В общей сложности до конца года в регионе удастся обновить 166 придомовых территорий. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в министерстве ЖКХ края, в лидерах — Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. В краевом центре подрядчиков по 57 объектам отобрали еще в начале прошлой неделе. В городе Юности конкурсы на ремонт 47 дворов завершились 13 июля.

«Работы должны закончить осенью, до 1 ноября, — пояснили в минЖКХ. — Кроме дворов, в рамках проекта также обустроят общественные территории. Всего по краю их 28, именно столько утвердили на обсуждениях с населением. К примеру, в Хабаровске — это парк Динамо, в Комсомольске-на-Амуре – площадь Юности, два городских сквера, две аллеи».

В ведомстве добавили, что в настоящее время в крае проходят общественные обсуждения одноименной госпрограммы «Формирование современной городской среды». Она будет действовать с 2018 по 2022 год и должна заинтересовать тех, кто хотел поучаствовать в федеральном проекте по ремонту дворов, но не успел. Жильцы многоквартирных домов могут высказать свои предложения по критериям отбора муниципальных образований, по условиям участия заинтересованных лиц в программах благоустройства и многие другие моменты. Поучаствовать в обсуждениях можно до 7 августа на официальных сайтах Правительства Хабаровского края (www.khabkrai.ru, баннер «Формирование комфортной городской среды» – «Общественные обсуждения»), а также на странице министерства ЖКХ края (www.gkh27.ru, баннер «Формирование комфортной городской среды» – вкладка «Общественные обсуждения»). Также предложения по программе принимаются на адреса электронной почты: e.a.pyankova@adm.khv.ru, i.v.klyueva@adm.khv.ru. Телефон для справок: (4212) 32-40-77.

Напомним, что приоритетный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал этой весной во всех регионах страны. В Хабаровском крае к нему присоединилось 19 муниципальных образований.