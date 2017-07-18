Юные экологи края приняли участие в профильной смене лагеря «Орленок»

Трое школьников из Хабаровского края приняли участие в тематической смене «Лесной Подрост», которая прошла на базе Всероссийского детского центра «Орленок» в Краснодарском крае. Они представляют школьное лесничество «Муравейчик» Ульчского района региона. Путевки в лагерь учащиеся получили, став победителями краевых экологических конкурсов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Для школьников была подготовлена насыщенная программа. В течение 21 дня участники профильной смены знакомились с основами лесного дела защитой флоры и фауны заповедных территорий. Подростки узнали о практической лесохозяйственной деятельности, получили опыт общения с практикующими экспертами в этом направлении.

«Орлята» участвовали в тематических мастер-классах, различных занятиях, квестах и конкурсах. По итогам тематической смены юные экологи Хабаровского края привезли различные грамоты и медали за участие в мероприятиях на лесную тематику, а также приз за один из лучших макетов «Эмблемы движения «Школьные лесничества».

В завершении профильной смены прошел трехдневный Всероссийский съезд школьных лесничеств. В рамках мероприятия эксперты обсудили вопросы участия детских экологических объединений в защите и восстановлении лесов, оценили проекты школьников и обменялись опытом достигнутых успехов в этом направлении.

Напомним, профильная смена для воспитанников школьных лесничеств на базе Всероссийского детского центра «Орленок» проходила с 23 июня по 13 июля. Она организована впервые в рамках проведения Года экологии с целью привлечения особого внимания общества к вопросам экологического развития, воспитания и просвещения подрастающего поколения. Всего на профильную смену отправились около двухсот ребят в возрасте 10-17 лет из сорока регионов страны.