Праздники в хабаровских дворах становятся традицией

Хабаровские жилищники установили новый формат общения с жильцами и создают для них летний досуг. Так, управляющая организация ООО «Уют» совместно с подростково-молодежным клубом «Рассвет» во дворе дома № 9 переулка Инский Хабаровска организовали праздник на придомовой территории. В веселых стартах, настольных играх, рисовании и другой детской шалости приняли участие жильцы нескольких многоквартирных домов.

Такой формат общения для жителей многоэтажек управляющей организации «Уют» стал традицией.

— Мы стараемся устраивать праздники для жителей как можно чаще. Обычно мероприятия приурочены к какому-то дню, например, Дню двора, Новогодним праздникам, масленице и другие. Жители семьями с радостью принимают в них участие. Помощь в организации нам оказывают представители подростково-молодежного клуб «Рассвет», они генераторы идей для мероприятий, — отметил Владимир Петров, представитель ООО «Уют».

На празднике было организовано несколько площадок, чтобы каждый ребенок любого возраста смог найти занятие по душе. Ребята постарше разбились на команды и соревновались в силе, ловкости и выносливости. Многие увлеченно состязались в настольные игры. Малыши акварелью с помощью ладошек и пальцев создавали живописные шедевры. Мальчишки играли в дартс, девчонки – в классики, резиночку и скакалку. В дружеской атмосфере с хорошим настроением самым активным ребятам вручили подарки и грамоты.

— Мы живем в этом доме уже почти год, за это время во дворе дома было проведено несколько разных праздников. Это отличная возможность в неформальной обстановке познакомиться с соседями, а ребенка вытащить на улицу, что бывает очень сложно в век компьютерных технологий. На таких массовых праздниках мы и сами погружаемся в детство, — отметила одна из жительниц дома №9 переулка Инский.

Отметим, в сентябре планируется проведении массовых субботников, а также жители многоэтажек отметят день двора.