Гонщики из Владивостока заняли весь пьедестал на четвёртом этапе РДС-Восток в Хабаровске

Екатерина Седых стала победительницей четвёртого этапа РДС-Восток, соревнование прошло в Хабаровске в минувшие выходные. На втором месте оказался сокомандник Екатерины Максим Седых, третий – Константин Авшаров, который днём ранее одержал обеду в одиночных заездах с результатом 98,5 баллов. Лучший из хабаровчан Егор Шумилкин завершил соревнования с пятым результатом.

По традиции июльский этап РДС-Восток завершает сезон большого дрифта в Хабаровске, и, по традиции, соревнование становится непростым испытанием и для людей и для техники. Субботние одиночные заезды Тансо проходили в изнурительной жаре свыше 30 градусов. Учитывая, что в гоночных автомобилях нет кондиционеров, а пилоты обязаны носить специальные комбинезоны и закрытую обувь, можно представить, насколько физически тяжело переносить такие условия. К тому же в кокпите гоночного автомобиля всегда жарче, чем на улице. В ночь на воскресенье жара сменилась проливным дождём. Однако не успели спортсмены посетовать на капризы хабаровской погоды, как дождь закончился, а асфальт просох уже к середине тренировочной сессии, так что боевые заезды проходили в идеальных погодных условиях.

Напомним, в парных заездах каждый гонщик едет два заезда — первым и вторым номером. Задача первого пилота в паре проехать так же, как и в одиночных заездах, по судейскому заданию – не покидать пределы трассы, ехать в дрифте на максимальной скорости, а задача второго пилота быть максимально близко к первому, сохраняя скорость и синхронность. Гонщик, заработавший в паре больше очков, проходит в следующий круг, второй выбывает из соревнований.

ТОП-16

В силу разных причин, не все пилоты РДС-Восток смогли приехать в Хабаровск, так что пилоты, занявшие первые 4 места по результатам квалификации, автоматически прошли в топ-8: Константин Авшаров, Максим Седых, Егор Шумилкин и Екатерина Седых.

Парные заезды топ-16 открыло дальневосточное дерби: хабаровчанин Евгений Солоненко против Эдуарда Малярова из Владивостока. Напомним, пилот из Хабаровска выехал на старт впервые в этом сезоне и сразу попал на одного из сильнейших пилотов серии. Не без ошибок спортсмены дважды проходили дистанцию, однако по сумме баллов в топ-8 прошёл Эдуард Маляров.

«Пересмотрел видео после заездов – заметил, что Эдуард меня быстро догонял, чего не очень бы хотелось, — рассказал Евгений Солоненко после соревнований, нужно поменять главную пару в редукторе, чтобы скорость прохождения дистанции была больше, и, думаю, всё будет хорошо. Очень понравилась мне трасса, погода, отдача зрителей – всё было классно! Мы дебютировали с Валерией Маковозовой в одной команде. Мы Валерии помогали, она нам помогала. Я впервые в роли сокомандника, это здорово! Командой ехать гораздо лучше, есть поддержка, механики объединяются, готовят все вместе не одну машину, а уже две. Очень круто! В сентябре на этапе во Владивостоке продолжим» — заключил Евгений Солоненко.

Следующими стартовали Константин Горчаков и Алексей Передерей, представляющие Владивосток. Это первый сезон в РДС-Восток для Алексея, однако, нельзя сказать, что дебютант серии пасует перед сильными пилотами: большое количество тренировок позволяют спортсмену чувствовать себя достаточно уверенно. И всё же, в этой паре опыт взял верх – Константин Горчаков заработал больше баллов и прошёл в топ-8.

Следом на старте появилась ещё одна пара пилотов из Владивостока: Валерия Маковозова и Алексей Линьков. Увы, но на прогревочном круге автомобиль Алексея замер без движения в середине трассы. Как оказалось позже, в автомобиле отломался рычаг. По правилам соревнований у Алексея было пять минут на ремонт. При помощи эвакуатора неисправную Тойоту доставили в техпарк, где уже собрались практически все механики и пилоты, присутствовавшие на площадке. К слову, такие ситуации подтверждают мнение, что РДС – это всё ещё большая семья, где каждый готов прийти на помощь.

«Вся соль ситуации в том, что и на тренировках, и в квалификации с машиной всё было в порядке, — посетовал Алексей Линьков, рычаг мог сломаться в любой момент, но вот надо было ему сломаться именно в парном заезде. В прошлом году я заваривал уже именно этот рычаг и не обращал больше на него внимания. Все механики собрались у машины, все хотели помочь, но не хватило четырёх минут: чтобы отремонтировать рычаг понадобилось девять минут, а по регламенту даётся только пять. Так что я выбыл из соревнований. Расстроился, конечно, но особо не унываю. Зато я ни на каком этапе столько не тренировался. А на тренировках по мокрой трассе, что называется, поймал волну. Раньше не любил такие условия, но тут мы поднастроили подвеску, поиграли с давлением в шинах, начало получаться. Я понял, что в дождь тоже можно круто ездить и получать удовольствие!»

Завершало топ-16 противостояние «Благовещенск – Владивосток»: Иван Канищев против Александра Михайлова. После первого заезда у пилотов была разница всего в полбалла. Судьбу решал второй заезд, где Иван Канищев шёл вторым номером. После прекрасной постановки пилот из Благовещенска ошибся, и его автомобиль улетел в блоки безопасности. В раунд топ-8 прошёл Александр Михайлов.

ТОП-8

В первой паре топ-8 сошлись два опытных пилота: Константин Авшаров и Эдуард Маляров. Оба пилота, без сомнений, приехали в Хабаровск за победой. В первом заезде Константин Авшаров шёл первым номером и допустил ошибку после постановки: пилот поехал по слишком широкой траектории, где нет зацепа, из-за чего ему пришлось корректировать движение автомобиля, что считается ошибкой. В следующем заезде первым ехал Эдуард Маляров, здесь судьи посчитали, что автомобиль Эдуарда был слишком медленным на разгоне. Из-за ошибок пилотов судьи долго принимали решение. В итоге победу отдали Константину Авшарову.

Константин Горчаков и Екатерина Седых – очередная пара, выехавшая на старт топ-8. Оба пилота управляют Ниссан Сильвия, у Горчакова S13, а у Седых – S15. В первом заезде Екатерина первым номером уехала от Константина уже на разгоне, и далее по ходу дистанции гонщику не удалось догнать соперницу. Свой заезд первым номером отлично провёл Константин, однако в финальном секторе после перекладки Ниссан Константина чудом не угодил в блоки. Таким образом, по сумме баллов вперёд прошла Екатерина Седых.

В следующей паре чемпион РДС-Восток 2016 года Максим Седых экзаменовал дебютантку текущего сезона Валерию Маковозову. Вновь на старте две Сильвии, на этот раз одинаковые – Ниссан Сильвия S15. Однако разница в мощности почти в два раза — 350 л/с у автомобиля Валерии против 600 л/с у Максима, сразу дала о себе знать. В первом заезде Максим первым номером уехал от Валерии уже на разгоне, и далее по ходу дистанции гонщице не удалось догнать соперника. Во втором заезде Максим сначала держался на небольшом расстоянии от автомобиля Валерии, однако, вторую часть дистанции пилоты провели в близком парном дрифте. Исход сражения в пользу Максима Седых.

Последняя пара топ-8 и вновь дерби: Егор Шумилкин из Хабаровска против Александра Михайлова из Владивостока. Увы, но в двух заездах автомобиль Егора Шумилкина, как заговорённый, после перекладки сбрасывал скорость и останавливался на одном и том же месте. Как позже сказал сам пилот, причина в технической неисправности. Увы, но последний «из могикан» представитель Хабаровска выбыл из дальнейшей борьбы, а Александр Михайлов прошёл в топ-4.

ТОП-4

Следующие заезды стали настоящим украшением дня. Первыми порадовали болельщиков Екатерина Седых и Константин Авшаров. Правда и тут разница в мощностях дала о себе знать. «Я сделал всё, что мог, – сказал после заезда Константин Авшаров, но у Кати и машина мощнее, и пилот она опытный».

Следом за выход в финал поспорили Максим Седых и Александр Михайлов. Александр вторым номером отстал на разгоне и не смог догнать Максима, как и Валерия Маковозова ранее. Но второй заезд прошёл мощно, дымно и зрелищно.

«Стабильный пилот на быстрой машине, с ним комфортно ехать, — прокомментировал Александр Михайлов заезд с Максимом Седых, от него не ожидаешь «подставы» и с ним можно ехать. Самое основное – не отстать на разгоне, если отстанешь, догнать и держаться рядом очень сложно, что, кстати, и случилось. Поработаем, и, думаю, к следующему этапу сможем держаться рядом».

ФИНАЛ

В сражении за 3 место сошлись Константин Авшаров и Александр Михайлов. В споре пилотов, опыта и даже автомобильных концернов (Ниссан у Авшарова против Тойоты у Михайлова) победа осталась за Константином. В заездах этих пилотов судьи прибегали к видеоповторам, чтобы выявить победителя.

«Я сегодня был спокоен. Просто ехал, как мог, — сказал Константин Авшаров, от этапа к этапу стараюсь работать над собой. Раньше я ездил с пилотом, а сейчас езжу с автомобилем. Мне без разницы теперь с кем ехать. Заезд с Александром мне понравился. Единственное, он допустил ошибку, замедлился, из-за чего и мне пришлось корректироваться. Позже в техпарке меня все спрашивали – почему ты распрямился? Я объяснил, что у Саши была ошибка, и стал переживать, что судьи её тоже не заметят».

В заезды за первое место отправились сокомандники и однофамильцы – Максим Седых и Екатерина Седых. Шансы были равны – внешне практически идентичные автомобили и под капотом имеют примерно одинаковую «начинку». Что ж, тем интереснее – в заездах всё зависело от пилотов. Как первым, так и вторым номером оба пилота отработали хорошо. Зрители наслаждались дымными и близкими проездами, однако однозначно сказать, кто победил было непросто. И только на церемонии награждения объявили победителя четвёртого этапа РДС-Восток: им стал, а, точнее, стала Екатерина Седых.

«Самое сложное в воскресенье было собраться морально после того, как мой сокомандник разбил тачку, — рассказала Екатерина Седых, с утра был дождь, чего мы не ждали, и Максим предложил – так как у меня больше навыков, поехали, я тебя прокачу, покажу, как надо. И он дунул так, как мы не делали до этого, решил сделать постановку с контрсмещением, повысил скорость зачем-то, и мы прибрались. Я расстроилась и на тренировках в парных разбила ему тачку тоже. А вообще мне было приятно ездить в Хабаровске, всё же это мой родной город. На трибунах было много дорогих людей – друзья, знакомые, было приятно. Впереди финал, предстоит много работы, есть вопросы, прежде всего, к пилотированию».