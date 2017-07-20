В Хабаровском районе 22 школы готовы к новому учебному году

Межведомственная районная комиссия проинспектировала 60 процентов общеобразовательных учреждений в Хабаровском муниципальном районе. Из 36 общеобразовательных учебных заведений района, 22 полностью готовы к первому сентября.

Готовность любой из хабаровских школ к учебному году оценивает компетентная комиссия, в состав которой входят представители управления образования администрации Хабаровского района, «Центра гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае», сотрудники Роспотребнадзора, районного отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России, отделения ГИБДД МВД РФ. Комиссия специально создана в соответствии с постановлением администрации Хабаровского района.

Эксперты проверяют благоустройство территории школ, оснащенность кабинетов, (например, для занятий химией, физикой), спортивных залов, освещение учебных классов, техническое оборудование на пищеблоках, выполнение санитарных, гигиенических и медицинских требований, оснащение медицинских кабинетов, а также проведение ремонта и многое другое.

Особое внимание уделяют и обеспечению антитеррористической безопасности в кабинетах. Также одним из важнейших требований является противопожарная безопасность. Во время приемки школ комиссия проверяет состояние электросетей, электроприборов, правильность оформления технической документации.

Стоит отметить, что из бюджета района на ремонт школ, детских садов и других общеобразовательных учреждений было выделено 10 миллионов рублей.

Сейчас в зданиях школ ремонтируют кровлю, канализационные трубы, пищеблоки, систему отопления, освещения, меняют линолеум, устанавливают пластиковые окна, проводятся и другие работы. Кроме того, на эти деньги предусмотрена закупка необходимых материалов.

Завершить комиссионную проверку школ планируют 21 августа.