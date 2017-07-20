В Хабаровске уничтожили фрукты из Европы

Специалистами Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области совместно с сотрудниками УМВД по г. Хабаровску проведен рейд на оптовом рынке «Многорядов» г. Хабаровск.

В ходе рейда в свободной реализации выявлена продукция – персики свежие, происхождение Италия, вес 323 ,3 кг, гранаты свежие страна происхождения Нидерланды вес 245,0 кг.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 июня 2017 года № 293 «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» выявленная продукция была изъята и уничтожена механическим путем (мусоропрессовочной машиной) с последующим вывозом на полигон твердых бытовых отходов в присутствии представителя владельца груза и незаинтересованных лиц.