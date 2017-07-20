В Хабаровском крае наблюдается рост туристического потока

По информации управления по туризму министерства культуры края, в регионе отмечен рост туристического потока. Только за первое полугодие регион посетили почти 228 тысяч человек, в том числе почти 13 тысяч иностранцев. Значительно увеличилось количество жителей края, выезжающих на отдых за рубеж. Рост составил 42,5%. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«По предварительным оценкам, по итогам первого полугодия компании, занятые в сфере туризма, смогут реализовать услуг на сумму свыше 496,0 млн рублей. Гостиницы, хостелы и другие средства размещения получат около 1,2 млрд рублей. Сегодня на региональном рынке работают 215 туркомпаниий, в отрасли заняты около шести тысяч человек», — отметила начальник отдела управления по туризму министерства культуры края Валентина Неретина.

Она также добавила, что в регионе с начала года введена в строй новая гостиница «Золотое время». Активно идет работа по классификации объектов. Так, звездность получили гостиницы «Верба», «Зарина», «Ерофей», хостел «Бренсон», подана заявка на классификацию хостела «Какаду». Всего в регионе классифицированы 13 коллективных средств размещения – это почти 60% от общего количества имеющих звездность гостиниц на территории Дальневосточного федерального округа.

В настоящее время в Хабаровске ведется строительство трех современных гостиниц уровня 3 и 4 звезды общим объемом номерного фонда 400 единиц, в том числе торгово-развлекательного комплекса с гостиницей на 115 номеров и отеля всемирно известной сети «Hilton» на 186 номеров. Общий объем внебюджетных вложений составит 2,6 млрд. рублей, срок ввода объектов в строй – 2018– 2019 годы.

Напомним, по данным аналитического агентства ТурСтат, Хабаровск вошел в топ-15 самых популярных у иностранных туристов городов для путешествий по России в 2017 году, а санаторий «Тумнинские воды» – в первую десятку по популярности оздоровительного отдыха на российских минеральных водах в летний период.