Более половины зимнего запаса угля доставлено северным районам

В Хабаровском крае продолжается централизованный завоз топлива в районы с ограниченными сроками навигации. Транспортировка энергоресурсов идет по графику. Северным территориям уже доставлено более половины необходимого на зиму запаса угля, а также около трети закупленного объема нефтепродуктов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как уточнили в министерстве ЖКХ края, в этом году для бесперебойной работы коммунальных предприятий в отопительный период предстоит завезти 20,1 тыс. тонн угля и 24 тыс. тонн нефтепродуктов. В настоящее время твердое топливо почти полностью накоплено в Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском, Николаевском, имени Полины Осипенко и Ульчском районах. Также в этих муниципальных образованиях созданы 100% резервы моторного масла. Остается вовремя восполнить потребности по дизтопливу.

«Первым из районов, куда доставят все топливо, станет Ульчский, — сообщили в минЖКХ. – Последними, как показывает многолетняя практика, будут Тугуро-Чумиканский и Охотский районы. В эти две территории топливо идет по морю, поэтому там, как всегда, все решает погода».

В ведомстве напомнили, что полностью завершить «северный завоз» необходимо до середины октября. Пока опасений за срывы сроков транспортировки у коммунальщиков нет.