Вице-мэр города Сергей Кравчук провел встречу с мэром японского города Ниигата Акира Синодой. Они обсудили вопросы подготовки к встрече мэров городов Сибири, Дальнего Востока и западного побережья Японии, которая состоится в августе. Господин Синода отметил, что он несколько лет не был в Хабаровске, и за это время город изменился, ведутся стройки, появляются новые парки. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Он сообщил, что проект выращивания овощей в теплицах, который сегодня реализуется в дальневосточной столице японской компанией JGC, интересен для бизнеса из Страны восходящего солнца как пример успешно работающего инвестиционного проекта. Акира Синода сообщил, что у японских инвесторов есть интерес к реализации и других задумок на территории Хабаровска. «Компания JGC организовала выращивание овощей в городе Хабаровске.

Насколько я знаю, сегодня они начали в Японии использовать голландские технологии для выращивания овощей, возможно, это будет применяться и здесь. Вообще у японского бизнеса есть интерес, например, к хабаровскому аэропорту. Сейчас многие в Ниигате ждут, когда рейсы между нашими городами будут регулярными и круглогодичными», — отметил Акира Синода. Вице-мэр города Сергей Кравчук рассказал о том, что сегодня благодаря ТОСЭРам для бизнеса, инвесторов предоставляется ряд преференций. «Строится дорога к территориям ТОСЭР, создается инфраструктура.

На грядущей встрече городов Сибири, Дальнего Востока и западного побережья Японии будет представлен опыт работы компании JGC. Я думаю, что этот опыт положительный, инвестор получает прибыль», — отметил Сергей Кравчук. Хабаровск и Ниигата являются городами-побратимами, начиная с 1965 года. За это время между ними налажены отношения в области культуры, спорта, экономики и обмена опытом работы муниципалитетов. Начиная с 1970 года проходят регулярные встречи мэров городов Сибири, Дальнего Востока и западного побережья Японии, на которых обсуждаются вопросы дальнейшего сотрудничества. В этом году такая встреча состоится в Ниигате, она пройдет в августе.