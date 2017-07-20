«Дальневосточное бельканто» — городской фестиваль с таким названием пройдет в Хабаровске в нынешнем году. Его организует управление культуры администрации дальневосточной столицы, а цель проведения фестиваля – популяризация хорового пения, повышение исполнительского мастерства, обмен творческим опытом. Принять участие в соревнованиях могут ансамблевые и хоровые коллективы общественных организаций, учреждений дополнительного образования, вузов и других учреждений. Возраст участников не ограничен. Заявки принимаются с 1 по 20 сентября. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Их можно заполнить на официальном сайте муниципального автономного учреждения культуры «Центр по организации городских культурно-массовых мероприятий» www.maukcom.ru . Первая ступень фестиваля, которую организаторы назвали «Песни над Амуром», пройдёт с 1 по 5 октября. Она включает в себя выступления хоров с подготовленным материалом на сценических площадках города. Программа выступления должна состоять из двух разнохарактерных произведений и исполняться a capella.

Продолжительность программы не более 10 минут с учетом выхода коллектива, использование фонограмм не допускается. Оценки будут выставлены за технику исполнения, общее художественное исполнение, степень сложности и разнообразия исполняемой программы. Отобранные комиссией коллективы примут участие во второй и третьей ступенях фестиваля. Вторая ступень – «От сердца к сердцу» — это выступления хоров на открытых площадках краевого центра, в рамках нее состоится также информационных семинар для руководителей хоровых коллективов и организаций культуры. Этот этап фестиваля пройдет с 10 по 12 октября. А заключительная ступень фестиваля – «Хрустальные голоса», включающая в себя гала-концерт и награждение участников, запланирована на вторую половину октября.