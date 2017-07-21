Расчеты пожарной охраны более 5 часов тушили пожар в магазине сантехники

«Работу пожарных затрудняла сильная задымлённость, быстрое распространение огня по деревянным перекрытиям и обшивке здания. Поэтому долго находиться в здании было опасно. Кроме того, сложность составляла нестандартная планировка помещений», – отмечает заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю (по Государственной противопожарной службе) Алексей Петрук.

На пульт пожарной охраны города Хабаровска около 00.24 (хбр) ночи 21 июля поступило сообщение о возгорании в частном деревянном жилом доме на улице Куйбышева. Незамедлительно прибывшие пожарные расчеты обнаружили, что пламя с крыши частного дома перекинулось на рядом стоящее 3-х этажное складское здание магазина сантехники, обшитое сенвич-панелями.

Пожарные расчёты провели боевое развёртывание, установили магистральные линии для бесперебойной подачи воды на очаги огня. Тушение проводилось по нескольким боевым участкам, на тушение было подано 7 стволов с водой. Благодаря профессиональным действиям огнеборцев в 02.52 (хбр) пожар удалось локализовать, через час было ликвидировано открытое горение и начата приливка конструкций и разбор места пожара. В 05.14 (хбр) была дана полная ликвидация пожара. В результате от огня пострадали частный жилом дом, а также второй и третий этажи здания, в котором находились магазин и складское помещение. Общая площадь пожара составила около 500 кв. метров. При пожаре пострадал хозяин частного дома, с ожогами он был доставлен во Вторую краевую больницу города Хабаровска.

В настоящее время причины возгорания, виновный и материальный ущерб устанавливается. На месте происшествия работают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России, эксперты Испытательной пожарной лаборатории, оперативно-следственная группа. По предварительным данным, развитию пожара до крупных размеров способствовало позднее обнаружение возгорания и сообщение о нём на пульт пожарно-спасательной службы, а также близкое расположение рядом стоящих строений.

Всего для ликвидации пожара было привлечено 45 человек, 10 единиц техники, из них от МЧС России — 37 человек, 10 единиц техники.