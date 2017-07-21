Хабаровскую площадь имени Василия Блюхера ждет капитальное преображение. Объект включен в инвестиционный реестр Хабаровска. На благоустройство самой площади, а также значительное преобразование транспортной инфраструктуры в ее районе потребуется 2,5 миллиарда рублей. Но это – только по предварительным подсчетам. О замыслах по проведению этой глобальной многоуровневой реконструкции рассказал начальник городского управления инвестиционного развития Иштван Брысин. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

По его словам, в связи с недостаточной благоустроенностью общественного места, крайней транспортной загруженностью центра города и острым дефицитом парковочных мест для автомобилей, неплохим вариантом изменить к лучшему площадь и ее окрестности будет «уйти под землю», причем – в буквальном смысле слова. Сейчас проектировщики разрабатывают проект подземной транспортной развязки: на глубине в дюжину метров будет проложен тоннель, который свяжет улицы Слободскую и Пушкина.

«Транспорт, который постоянно скапливается на пересечениях улиц Ленина-Пушкина и Гамарника-Слободской, пойдет через туннель и разгрузит движение по улицам Ленина и Гамарника. Для пешеходов будут построены подземные переходы», — рассказал Брысин. За основу преображения облика самой площади пока решено взять проект, победивший в городском архитектурном конкурсе в начале 2000-х годов. Он предусматривал строительство на данной территории общественно-развлекательного комплекса «Город солнца».

«Тогда проект не был реализован из-за низкого инвестиционного потенциала в городе. Сейчас, если в него внести некоторые изменения, – добавить стекла, ажурных стальных конструкций, отказаться от гигантизма и сделать «воздушнее», то площадь вполне может стать для хабаровчан и гостей города настоящей точкой притяжения – местом, где приятно проводить время как взрослым, так и детям, пространством для семейного отдыха. На сегодняшний день есть ряд потенциальных инвесторов, изъявивших желание участвовать в воплощении этого плана в жизнь», — отметил Иштван Брысин.

Что касается самой площади, то после реконструкции по своей структуре она будет напоминать слоеный пирог: на первом, верхнем уровне, – непосредственно самой открытой площадной территории – раскинется развлекательный комплекс; на втором и третьем, уже подземных, уровнях, расположатся торговые павильоны и автопаркинг на 1200 машиномест. Сообщение между уровнями будет осуществляться посредством переходов и теплых лифтов, работающих в круглосуточном режиме.

«Обязательно будет решен вопрос с доступностью всего комплекса для маломобильных групп населения», — подчеркнул Иштван Брысин. «Сейчас идет активная разработка целостной концепции реконструкции площади имени Василия Блюхера. К моменту, когда мы начнем работу непосредственно над проектом, мы уже вооружимся мнениями хабаровчан на этот счет и обязательно учтем эти пожелания при проектировании. Их горожане смогут высказать на общественных слушаниях, которые состоятся в конце текущего года – об их проведении будет сообщено дополнительно.

К реконструкционным работам планируем приступить в 2018 году. Площадь ждут большие перемены, единственное, что останется неизменным – ее границы и историческое название», — рассказал он.