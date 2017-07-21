30 июля на территории туристического комплекса «Заимка» пройдет пеший квест для семей с маленькими детьми. Его организует ассоциация спортивных мам «Hot Fit Mamas» при поддержке управления здравоохранения администрации Хабаровска в рамках «Всемирной недели грудного вскармливания». Участие в познавательном игровом проекте «Hot Fit Family QWEST на ЗАИМКЕ» бесплатное. Соревнования команд, в состав каждой из которых входят папа, мама и ребенок в возрасте от месяца до полутора лет, пройдут 30 июля с 16 до 18 часов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Главное условие мероприятия – малыш должен находиться в своей «тачке» — коляске. Это не просто пешая прогулка по территории туристического комплекса «Заимка», а целое приключение, в котором семьям предстоит отгадывать головоломки, встречаться с «тайным агентами» и выполнять оригинальные задания. Игра захватывает с самого начала и не отпускает ни на минуту. Организаторы также запланировали лекцию по грудному вскармливанию, зажигательный флешмоб от стоматолога и викторину, где участники смогут узнать многое о вопросах укрепления здоровья.

Для участия в квесте семьям понадобится: коляска – «тачка» для малыша, которую можно украсить или смастерить своими руками (организаторы учредили приз за самую оригинально оформленную коляску); камера на телефоне или планшете; заряженный телефон с положительным балансом; возможность доступа в интернет в процессе игры; хорошее настроение. Регистрация участников по телефону 20-80-09. Главный приз за победу в квесте – волшебные выходные для всей семьи с проживанием в туристическом комплексе «Заимка».