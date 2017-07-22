Делегация края отправилась в Китай по местам боевой славы

Делегация Хабаровского края отправилась в Китай в рамках программы «Дальневосточные святыни боевой славы». Участники посетят места захоронения русских и советских воинов. На территории соседнего государства представители памятной миссии пробудут до 26 июля. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В составе краевой делегации — 11 человек. Это победители региональных конкурсов, представители волонтерского движения, военно-патриотических клубов, ветераны войны и труда, внесшие большой вклад в развитие Хабаровского края.

На кладбище в Порт-Артуре хабаровчане посетят мемориалы, приведут в порядок места исторических захоронений русских воинов и возложат цветы. Участников поездки ждет экскурсионная программа, посещение океанариума, парка птиц, площадей Дружбы и Синхай. Также запланирована встреча с русским хором «Голос Волги».

Напомним, программа «Дальневосточные святыни боевой славы России» действует в крае с 2005 года. За это время в ней приняло участие более 250 человек. Главная цель проекта — увековечить память о ветеранах-дальневосточниках, похороненных в Китае. В настоящее время ведется совместная русско-китайская работа по составлению полного описания захоронений и памятников, устанавливаются имена и число погибших.