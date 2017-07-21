Более 200 единиц оружия сдали жители региона с начала года

В Хабаровском крае подвели промежуточные итоги операции «Оружие». Это специальный проект Правительства региона совместно с правоохранителями, в рамках которого за добровольную выдачу гражданам выплачивают вознаграждение. За полугодие жители региона сдали полицейским свыше 200 единиц различных вооружений. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как уточнили в главном управлении по вопросам безопасности Губернатора и Правительства края, в этот раз в арсенале у правоохранителей оказались 24 единицы нарезного, 101 единица гладкоствольного и 100 единиц газового, сигнального и огнестрельного оружия. Также граждане передали 1490 единиц боеприпасов и три средства взрывания.

«За полгода в виде вознаграждения населению было выплачено 570 тыс. рублей, — отметил и.о. Председателя Правительства края по вопросам безопасности Сергей Кирилюк. – Это примерно четверть от всех предусмотренных на это направление средств. Всего на проект в 2017 году направлено 1,9 млн рублей».

Операция «Оружие» проводится в Хабаровском крае четвертый год подряд и уже успела доказать свою эффективность. Благодаря проекту уменьшается количество незаконного оружия, снижается число преступлений с его применением. Так, жители Хабаровского края могут получить в качестве вознаграждения за сдачу до 5 тыс. рублей. Это максимальная сумма поощрения, которая положена за выдачу нарезного оружия. За гладкоствольное сумма компенсации меньше — 3 тыс. рублей. А за газовое и огнестрельное ограниченного поражения можно получить 1,5 тыс. рублей.

Награда полагается также и тем, кто сообщит правоохранителям о местах схронов. В этом случае размер компенсации приравнивается к сумме, полагающейся за сдачу того или иного вида оружия. А если гражданин предупредит полицейских о готовящихся преступлениях с его применением, то размер поощрения может составить до 10 тыс. рублей.