Треть коммунальных объектов края подготовлена к зиме

Подготовка к новому отопительному сезону в Хабаровском крае набирает обороты. Как сообщает минЖКХ региона, в порядок уже приведено более трети всех коммунальных объектов – 38% от плана.

Так, в районах подготовлено 77 котельных (17,2% от общего числа). Капитально отремонтировано 42 дизель-генератора (38% от плана), 281 трансформаторная подстанция (51%), 17,7 км теплотрасс (26,5%), 154,2 км линий электропередачи (47,3%), 6,3 км водопровода (15,8%) и 2,3 км канализационных труб (15,4%). Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Отдельным пунктом в плане работ выполняется промывка сетей. На текущую дату очищено 537,94 км теплотрасс (или 62% от плана). Промыто 220 км водопровода (45,9% от плана), 292 км канализационных труб (15,2% от плана). Опрессовано 1,5 тыс. км теплосетей (86,4% от плана).

«Работы идут по графику, — отметил заместитель министра ЖКХ края — начальник управления инженерной коммунальной инфраструктуры и топливообеспечения Марк Хакимов. – В каждом муниципальном образовании сформирован и выполняется план основных мероприятий. Контроль над ходом работ ведет Министерство. В случае возникновения проблемных вопросов мы совместно с органами местного самоуправления принимаем меры для их оперативного решения».

Напомним, активную подготовку к предстоящей зиме в Хабаровском крае начали в конце мая. По поручению Губернатора в регионе был создан специальный штаб, куда вошли представители краевого минЖКХ, иных министерств края, муниципальных властей, а также различных федеральных структур.