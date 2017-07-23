Оборот розничной торговли растет в крае

В Правительстве Хабаровского края по случаю профессионального праздника состоялся торжественный прием работников торговли и общественного питания. Его участники подвели промежуточные итоги развития отрасли.

В числе основных показателей, характеризующих положительную динамику был назван рост оборота розничной торговли. В первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 2,2%. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По словам председателя комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Николая Крецу, на это повлияли такие факторы, как приход на рынок крупных сетей, развитие ярмарочной торговли, реализация проекта «Наш выбор 27», а также внедрение новых форм торговли. Например, обретает популярность работа с клиентами через интернет-магазины, торговые автоматы и т. д. Кроме того, за первое полугодие сеть края увеличилась на 12 объектов, а площадь приросла на 28 тысяч кв. метров.

«Эти цифры подтверждают, что среди предприятий торговли и общественного питания развивается здоровая конкуренция, что влияет как на качество оказываемых услуг, так и на их стоимость. С уверенностью можно сказать, что прошлый год, по сравнению с предыдущим – кризисным, сформировал хороший базис для дальнейшего развития. Об этом говорят не только цифры, но и позитивный настрой предпринимателей, которые смотрят в будущее с оптимизмом!», — подчеркнул Николай Крецу.

По его словам, ситуацию на потребительском рынке помог оживить и проект «Наш выбор 27». Его участники нарастили объемы выпуска и реализации своей продукции. Так, в регионе отмечен рост производства кондитерских изделий – 104,1 %, полуфабрикатов – 107,9 %, мяса птицы – 105 %, безалкогольных напитков – 102,9 %.

Собравшиеся пришли к единому мнению, что реализация проекта помогла предприятиям торговли и производителям стать более узнаваемыми. К нему присоединились и предприятия, выпускающие непродовольственные товары — ювелирные изделия, строительные материалы, одежду, бытовую химию.

«Сегодня мы впервые озвучили результаты влияния проекта на экономику края. Эти цифры убедительно доказывают, что «Наш выбор 27» состоялся, набирает обороты и имеет большое будущее», — подчеркнул Николай Крецу.

В ходе приема лучшие сотрудники отраслей были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами.

Напомним, что ежедневно жителям края услуги торговли оказывают 7 тысяч 600 предприятий стационарной розничной сети с торговой площадью более 1 млн. кв. метров. Обеспеченность торговыми площадями на тысячу жителей в крае превышает установленный региональный норматив в 1,5 раза.

При этом торговля и общественное питание обеспечивают 15% валового регионального продукта. В этих отраслях задействовано 20% от общей численности занятых в экономике края, 40% субъектов малого и среднего бизнеса.