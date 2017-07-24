Почти 2 млн рублей штрафов заплатят нарушители в сфере обращения с отходами

В Хабаровском крае продолжается профилактическая акция «Свалкам нет», организованная региональным управлением госконтроля и лицензирования в рамках Года экологии. За три месяца на территории края выявлено 185 несанкционированных свалок. В результате проверок вынесено 73 постановления об административном правонарушении в области обращения с отходами на общую сумму 1,9 млн рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В ходе рейдов экологические инспекторы на только фиксировали факт образования стихийных свалок, но и старались выявить причастных к их появлению. Всего за время проведения профилактической акции при участии органов местного самоуправления и общественников расчищено 77 свалок общей площадью почти семь тысяч квадратных метров. Среди них 49 ликвидированы в Хабаровске, 9 – в Комсомольске-на-Амуре, по 4 – в Хабаровском и Комсомольском районах. Также ликвидировано 3 места несанкционированного сброса отходов в Вяземском районе, по 2 – в Нанайском и им. Лазо районах, по одному случаю – в Бикинском и Амурском районах.

«Промежуточные итоги операции подводятся в управлении каждую неделю. Но главное для нас – это профилактика. Мы стараемся пресечь нарушение, организуя работу с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, которые осуществляют деятельность в сфере обращения с отходами. Проводятся разъяснительная работа, консультирование в рамках семинаров по соблюдению требований в области обращения с отходами», — отметил начальник отдела по надзору в области обращения с отходами и охраны недр управления Александр Сипин.

Напомним, в Хабаровском крае продолжает работу «горячая линия», по которой граждане могут сообщить о несанкционированных свалках. Оперативные сообщения экологические инспекторы принимают по будням с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 по телефонам: 8(4212) 40-23-52, 8(4212) 40-23-54.

Кроме того, для организации обратной связи с жителями края создана официальная страница в социальной сети инстаграм – ecolognadzor27. Здесь размещается оперативная информация о проведенных рейдах, выявленных нарушениях, в области обращения с отходами, охраны атмосферного воздуха, водных объектов и недр местного значения.