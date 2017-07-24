Четыре новые дружины организовали жители края в этом году

В Хабаровском крае продолжают создавать народные дружины. В этом году в регионе появилось четыре новых формирования. Добровольно помогать полиции в охране общественного порядка вызвались активисты города Юности, Комсомольского, Амурского и Бикинского районов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в главном управлении по вопросам безопасности Губернатора и Правительства края, всего в настоящее время движение насчитывает 144 народных отряда общей численностью почти 1,4 тыс. человек. Общественники принимают участие в рейдах, обеспечивают безопасность на улицах, в местах массового отдыха.

«Совместно с полицейскими дружинники провели более 1,7 тыс. дежурств, — отметил и.о. заместителя Председателя Правительства края по вопросам безопасности Сергей Кирилюк. – Это позволило пересечь 630 административных правонарушений, раскрыть 16 преступлений. Добровольцы посетили 463 неблагополучные семьи, организовали 373 беседы, а также проверили 381 несовершеннолетнего, состоящего на учете в инспекции. Во время рейдов изъято 415 литров спиртосодержащей продукции».

Сергей Кирилюк подчеркнул, что итоги работы дружин показывают, насколько велика может быть польза от участия населения в охране правопорядка. В последние годы люди стали с большим пониманием относится к движению. Каждый год ряды добровольцев пополняются, чего не было, когда работа по созданию дружин только начиналась.

В настоящее время дружинники следят за порядком более чем в ста населенных пунктах.