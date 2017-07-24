В крае начались Дни национальных культур

В регионе начались Дни национальных культур, посвященные Международному дню коренных народов Севера Хабаровского края. Череду мероприятий открыла выставка мастеров декоративно прикладного искусства и презентация национального культурного центра с. Булава Ульчского района. Основным направлением его деятельности является выявление и поддержка талантливых детей. Участники кружков неоднократно становились лауреатами краевых, районных фестивалей и конкурсов. Одновременно в выставочном зале Дома народного творчества в Хабаровске открылись мастер-классы по обработке рыбьей кожи, художественной бересте, плетению ульчского пояса, национальной вышивке. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Впервые в Хабаровском крае в рамках Дней национальных культур пройдет Фестиваль этнической музыки «Ритмы Дальнего Востока». Участие в нем примут профессиональные и любительские вокальные, инструментальные творческие коллективы, ансамбли народной музыки, солисты из Ульчского, Нанайского, Амурского, Хабаровского, Комсомольского, имени Полины Осипенко и Лазо районов, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Республики Саха (Якутии). Специальным гостем Фестиваля станет группа барабанщиков из Японии», — отметила первый заместитель министра культуры края Марина Лоскутникова.

Она также добавила, что отличительной особенностью Фестиваля станет проведение 29 июля в национальном селе Сикачи-Алян первого конкурса фольклорной музыки и песни. Его участники также смогут посетить мастер-класс известного знатока эвенского фольклора Республики Саха (Якутии) Максима Дуткина по горловому песнопению и круговым танцам.

30 июля в Хабаровском краевом цирке состоится гала – концерт участников и гостей Фестиваля.