Почти 61,6 тысячи горожан прошли бесплатную диспансеризацию в Хабаровске в первом полугодии 2017-го года. Предварительные итоги подвели в городском управлении здравоохранения. Всего же в нынешнем году запланировано обследовать более 105 тысяч человек. В 2017 году пройти диагностику могут люди, рождённые с 1918 по 1996 годы, возраст которых делится на три. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Диспансеризация проводится в два этапа. Сначала пациент проходит обследование на выявление хронических заболеваний – в список первостепенных исследований входят флюорография, анализы, ЭКГ и осмотр врачей. При выявлении каких-либо патологий пациента направляют на дальнейшее лечение. По данным профильного управления, 35 % горожан, прошедших диспансеризацию в первом полугодии – люди в возрасте 21-38 лет. 39 % составляют хабаровчане от 39 до 60 лет, граждане старше 60 лет – более 25 %.

В ходе обследований у 37 % обратившихся в медучреждения обнаружены проблемы с сердцем и сосудами. У 20 % выявлены заболевания эндокринной системы, в том числе сахарный диабет и нарушение липидного обмена. У каждого сотого пациента выявлено онкологическое заболевание.

Как отмечают медики, факторами развития заболеваний являются повышенный уровень артериального давления, а также глюкозы в крови, вредные привычки, низкая физическая активность, избыточная масса тела или ожирение. По итогам диспансеризации I группа здоровья (низкий и умеренный риск смерти) составила 21,6%, II группа здоровья (высокий и очень высокий риск смерти без доказанных заболеваний) – 9,6%. Самая многочисленная – III группа здоровья (хронические заболевания, требующие динамического наблюдения) – 68,8%.

По результатам обследования всем даны индивидуальные консультации. Стоит отметить, что лица, имеющие по результатам диспансеризации 1-ю группу здоровья, получают справку о допуске к выполнению нормативов ГТО, лица со 2-й группой здоровья для получения допуска могут быть направлены к врачу по спортивной медицине. Бесплатное обследование можно пройти во всех городских поликлиниках. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.