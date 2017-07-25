В реках Хабаровского края вновь растет уровень воды

Вода стала вновь прибывать в реках Хабаровского края. По сообщению Дальневосточного гидрометцентра, в минувшие сутки подъемы уровней на 15-36 см отмечены в верховьях бассейна Тунгуски на реках Урми и Кур. В Верхнебуреинском районе повышение на 67-102 см зафиксировано в Бурее и Нимане. В Солнечном районе на 70 см вырос уровень в верхнем течении реки Амгунь. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как пояснили гидрологи, такие колебания — обычное явление для этого времени года. Они вызваны паводками, сформировавшимися в результате проливных дождей. Ливни были кратковременными и носили локальный характер, поэтому уже вскоре вода в реках начнет убывать.

«Ежегодно в середине лета в регионе происходят резкие изменения водности. В край регулярно заходят циклоны, что отражается на гидрологической обстановке, — уточнили в Дальгидромете.

Несмотря на то, что угрозы населенным пунктам и хозяйственными объектам нет, спасательные формирования находятся в режиме готовности. Еще неделю назад Губернатором края дано поручение об усилении мониторинга малых рек. По прогнозу, дожди продлятся до конца месяца, а значит, опасность ухудшения паводковой обстановки пока сохраняется.