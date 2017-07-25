Вячеслав Шпорт поручил усилить контроль за недобросовестными застройщиками

В режиме видеоконференции с муниципальными районами Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провел совещание по вопросам развития жилищного строительства в регионе.

Главной темой встречи стала защита прав участников долевого строительства. Отмечалось, что активность компаний, начинающих возведение новых жилых объектов в крае, в последнее время заметно возросла. На сегодняшний день в регионе с привлечением средств дольщиков строится более 100 домов. При этом не редки случаи невыполнения своих обязательств застройщиками, которые по разным причинам переносят сроки ввода своих объектов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Речь, в частности, идет о компаниях ООО «Барокко-строй плюс», ЖСК «Время», ООО «Мир Автаркия» ООО «ТехноСити», МУП «УКС», ООО «СамСтрой», ООО «Томари-Оро». При этом в ряде случаев этого можно было избежать. В ходе совещания отмечалось, что руководители компаний, несмотря на помощь региональных властей, уделяют недостаточное внимание решению проблемных вопросов.

Так, на совещании глава региона заслушал доклад заместителя генерального директора ФГУП «Главное военно-строительное управление № 6» Андрея Харитонова. Предприятие ведет достройку 14 жилых домов ФГУП «Дальспецстрой», которое находится в сложном финансовом положении. Отмечалось, что руководство ведет активный поиск финансирования. Для этого планируется продажа некоторых активов. Текущих оборотных средств хватит, чтобы до конца года ввести в эксплуатацию два многоквартирных дома в микрорайоне «Строитель».

«Все должны понимать, что строительство доступного и комфортного жилья, социальной инфраструктуры – одна из наших главных задач. Это главное условие для закрепления населения, привлечения новых трудовых кадров, решения многих социальных вопросов — в том числе, связанных с демографией. Я хочу подчеркнуть, что эта работа находится на особом контроле у Президента РФ. И за ее невыполнение мы будем строго спрашивать. В первую очередь с тех, кто, получив средства наших граждан, не выполняет свои обязательства. Такие компании необходимо тщательнее контролировать, а при необходимости, инициировать уголовное разбирательство», — сказал Губернатор края.

По словам Вячеслава Шпорта, достройка проблемных объектов – первоочередная задача строительных организаций, которые взяли на себя публичные обязательства.