Губернатор края встретился с избранным главой Охотского района

Губернатор края Вячеслав Шпорт провел встречу с избранным главой Охотского района. Им стал Андрей Федоров, который на протяжении нескольких лет возглавлял общество с ограниченной ответственностью «Охотскэнерго». Единогласное решение по кандидатуре руководителя территории на днях приняли депутаты районного Собрания.

Охотский муниципальный район является одной из самых перспективных северных территорий края. В середине июля этого года здесь состоялось открытие нового золоторудного месторождения Светлое, появился многофункциональный спортивный комплекс, продолжается реконструкция аэровокзального комплекса и порта Охотска. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Губернатор края Вячеслав Шпорт поставил новому руководителю муниципального образования первоочередные задачи по подготовке района к зиме, обеспечению деятельности социальной сферы, развитию туристической деятельности в северных территориях. Среди ближайших планов также благоустройство Охотска к проведению 370-летия поселка, а также внесение предложений по реконструкции набережной.

Всего в этом году представительными органами муниципальных образований по результатам конкурсных процедур избраны 13 глав. Масштабная кампания ожидается в крае в единый день голосования. 10 сентября 2017 года выборы состоятся в Комсомольске-на-Амуре, Амурском, Аяно-Майском, Ванинском, Верхнебуреинском, Нанайском, Советско-Гаванском, Солнечном, имени Лазо, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканском, Ульчском районах края. Всего пройдет 108 избирательных кампаний.