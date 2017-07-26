Дальневосточники возвращаются домой, чтобы участвовать в развитии региона

Жители Дальнего Востока, работающие в других российских регионах, возвращаются, для того чтобы принять участие в новом витке развития родного региона. Такие кейсы – не редкость среди трудоустроенных при содействии Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Анна Шитц-Булавина переехала из Санкт-Петербурга во Владивосток для работы руководителем направления стратегического развития/маркетинга в структуре крупного холдинга «Росстройконсалтинг», куда входит компания-резидент Свободного порта «Морской волк. Создание киноисторий», откликнувшись на вакансию Агентства. До этого в ее солидном послужном списке значились Хабаровск, Москва, Камчатка, а также Приморье. Свой переезд Анна называет не иначе как возвращением домой, хотя она родом из Красноярска. Карьера в северной столице развивалась более чем стабильно, и менять ее она не планировала, пока не заинтересовалась новым проектом «Морской волк. Создание киноисторий» и медиа направлением холдинга. Для принятия решения о переезде сложились несколько факторов. Какие и почему они становятся правилом, рассказала наша собеседница:

«В первую очередь меня привлек масштаб проекта, подход к решению задач. Проекты холдинга «Росстройконсалтинг» в части комплексного продвижения и брендинга территорий движутся от идей до внедрения настолько быстрыми темпами, что трудно было отказаться от предложения поработать в команде сильных профессионалов», — отметила Анна.

Немаловажным при принятии решения стала и возможность снова ощутить потрясающую энергетику удивительной земли Приморского края, поделилась она.

«Дальний Восток — это особый регион, который очень отличается от всей страны, мне довелось побывать во многих регионах России, есть, с чем сравнивать. Очень свободный, независимый и образованный, с совершенно особым темпом жизни, что обуславливает и особенный склад характера людей. Дальневосточники – действительно люди с иным мышлением, активные, инициативные и деятельные, люди крепкие духом и очень искренние. Как говорят на западе России – «проветренные», то есть с ясным умом и без «плесени» в голове. Дальневосточники – это люди с целеполаганием, не ждущие хорошей погоды или удачного момента: «Хочу и буду», «Беру и делаю». Потомки первопроходцев, люди-стартаперы. Недаром на Дальнем Востоке процент предпринимательской инициативы выше среднего по стране. Недаром дальневосточники так востребованы в других российских регионах, многие из них делают успешную карьеру и занимают высокие посты в крупных компаниях и структурах», — считает руководитель.

Многих жителей Дальнего Востока ведет на запад жажда знаний и нового опыта, получив которые, они ищут новую точку приложения своих усилий. Но сейчас этой точкой является именно дальневосточный регион, добавила она.

«Объективно Дальний Восток сейчас — самый развивающийся регион России, все самое интересное происходит именно здесь. Столько интересных проектов! И первопроходцы возвращаются, для того чтобы принять участие в развитии родного региона. Потому что именно здесь сегодня они могут по максимуму реализовать себя, быть первыми и быть лучшими. Новая нормативно-законодательная база, позволяющая дальневосточному бизнесу развиваться ускоренными темпами, создает в регионе особый психологический климат. Я рада, что этой уникальной земле дали новый виток развития, и внимание, которого она заслуживает. И я с удовольствием присоединяюсь к этому процессу», — отметила Анна Шитц-Булавина.

Отметим, на Дальнем Востоке одно за другим вводятся в строй новые предприятия. Работать на передовые производства готовы ехать люди со всей страны. Обеспечить кадрами резидентов территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток и других инвестиционных проектов помогает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Как отметил глава АРЧК ДВ Валентин Тимаков, при содействии института на дальневосточные предприятия трудоустроены уже более 6 тысяч человек.

Напомним, Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка неоднократно отмечал, что развитие человеческого капитала на Дальнем Востоке является одним из главных приоритетов деятельности Минвостокразвития по стимулированию роста экономики дальневосточных регионов.

«Стартовавшие и планируемые в ближайшее время к реализации инвестиционные проекты создают высокий спрос на рабочую силу. До 2021 года в субъектах ДФО будет создано более 80 тысяч новых рабочих мест. Буквально у нас на глазах происходит перелом отрицательной динамики. Люди начинают верить в перспективы региона, появилась надежда. Главный показатель правильной работы в регионе — когда людям хочется жить и работать на Дальнем Востоке», — подчеркнул глава Минвостокразвития.