Депутат Госдумы Борис Гладких ответил на личные вопросы жителей поселка Солнечный

Депутат Государственной думы РФ Борис Гладких посетил в рамках рабочей поездки поселок Солнечный Комсомольского района, где провел встречу с кандидатами и членами МПС в администрации, главой района и руководителями организаций поселка. Затем депутат провел личный прием населения, где были подняты наиболее актуальные и проблемные вопросы района.

На встрече Борис Гладких рассказал о работе фракции партии «Единая Россия» в Госдуме РФ в ходе первых двух сессий седьмого созыва, отметил наиболее значимые законопроекты, рассмотренные и принятые в Госдуме в первом полугодии.

Обсуждались и темы, которые поднимались со стороны населения, руководителей предприятий. Так, отдельное внимание уделили вопросам организации вывоза твердых коммунальных отходов, деятельности садоводческих товариществ, работе управляющих организаций и коммунальных предприятий. Все эти вопросы обсуждались в ходе встречи с кандидатами и членами МПС в администрации, главой района и руководителями организаций поселка.

Затем депутат провел личный прием населения, в ходе которого ответил на вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, строительства электростанции, пожарной части в поселке Хурмули. В ходе встречи также обсудили реформу образования в районе, работу коммунальных предприятий, плату за ОДН.

В планах у Бориса Гладких посещение Солнечного района с выездом в отдельные поселки для встреч с населением. Ориентировочно встречи состоятся в конце 2017 года – начале 2018.

Отметим, также депутат посетил сегодня Комсомольск, где провел встречи с фракцией партии, главой города, МПС и партактивом. Были подняты вопросы развития города, принятие Госдумой основных наиболее значимых законопроектов в течение первого полугодия работы. Депутаты в ходе встречи обсудили деятельность партии в Госдуме.

— Сегодня мы подняли перспективные вопросы развития города, а также обсудили реализацию партийных проектов. Особый акцент был сделан на такие проекты, как «Школа грамотного потребителя» и «Комфортная городская среда», где значатся такие направления, как благоустройство общественных и придомовых территорий, повышение грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Также обсудили вопрос по взаимодействую с кураторами проектов в регионе, — поделился Борис Гладких, депутат Госдумы РФ от Хабаровского края Борис Гладких.

Глава Комсомольска отметил, что несмотря на то, что депутат избирался не от территории города, он находит время, чтобы посетить Комсомольск и провести встречи с жителями города и руководителями предприятий.

Напомним, накануне, в рамках рабочей поездки депутат Госдумы РФ Борис Гладких посетил населенные пункты Чегдомын, Новый Ургал и Усть-Ургал Верхнебуринского района Хабаровского края. В течение дня прошли встречи с депутатами и кандидатами краевого и регионального уровня, руководителями коммунальных предприятий, членами Общественного совета и Совета ветеранов, а также с населением.