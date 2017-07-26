Хабаровские производители асфальта переходят на удлиненный график работы. Они в больших количествах заготавливают песок, щебень и битум – впереди у них масса заказов: в городе идут большие дорожные работы. Об этом рассказал Дмитрий Чернышов, директор асфальтобетонного завода МУП г. Хабаровска «Дорремстрой» — одного из наиболее крупных предприятий по выпуску этой продукции в дальневосточной столице. Всего же в Хабаровске функционирует с десяток больших и малых, как муниципальных, так и частных предприятий, выпускающих асфальт. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как накануне отметил мэр дальневосточной столицы Александр Соколов в ходе объезда по объектам дорожного строительства и ремонта, к своему завершению близятся работы на улицах Донской, Новой, Автономной, Целинной, Сидоренко, Суворова. В августе-сентябре на всех этих трассах начнется укладка дорожной одежды, которую нужно будет завершить к октябрю, поэтому резерв инертных материалов нужно сформировать уже сейчас, чтобы потом можно было изготавливать асфальтобетонную смесь в режиме нон-стоп. По словам Дмитрия Чернышова, в текущем году предприятие выпустит асфальта почти вдвое больше, чем в прошлом.

«В особо напряженные периоды, когда в городе идет массовый ремонт дорог, мы производим до 720 тонн асфальтобетонной смеси в день, но на максимальной мощности можем выдать даже 1100 тонн за смену – все зависит от потребительского спроса. В месяц вполне готовы давать до 25 тысяч тонн. Сейчас наступает именно такая «горячая» пора, и предприятие переходит на удлиненный график работы.

Песок, щебень и битум идут к нам практически безостановочно – склад никогда не пустует и регулярно пополняется: делаем стратегические запасы. Пункт отгрузки готовой продукции также не простаивает без дела: мы своевременно выполняем абсолютно все заявки и готовы справиться с гораздо большим их количеством. Прямо сейчас наш асфальт везут на улицы Ленина, Ворошилова, Краснореченскую и ряд других объектов», — сказал он. Стоит отметить, что заказчики в Хабаровске получают асфальт так быстро, что тот не успевает остыть: температура асфальтобетонной смеси, сошедшей с конвейера, достигает 155° C. Этот исходный градус удерживается ею до 1,5 часов. Так что асфальт на трассы дальневосточной столицы кладут, как говорится, «с пылу – с жару», причем черная смолистая смесь отвечает самым строгим стандартам качества.

«На заводе постоянно действует лаборатория мониторинга качества выпускаемой продукции. Ее специалисты – знатоки своего дела: они уже боле 20 лет работают с асфальтобетонами. Ежедневно они анализируют свойства всех входящих материалов. Если песок, щебень или битум не будут соответствовать установленным госстандартам, брак сразу отправляется обратно к поставщику. Из каждой произведенной партии асфальтобетонной смеси в обязательном порядке берутся и испытываются пробные образцы. При наличии малейших отклонений от стандартов продукция выбраковывается, а на качественные партии выдается специальный паспорт.

Выход с завода некачественной смеси не допускается», — рассказал мастер завода Евгений Комбаров. По словам производственников, они готовы поставить коллегам-дорожникам любые объемы отборного асфальта по первому их требованию – городу нужны безопасные и качественные дороги.