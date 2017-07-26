Итоги ежегодного конкурса «Цветочный хоровод» подвели в Хабаровске. По сложившейся традиции в разгар лета городское управление социальной работы с населением проводит смотр-конкурс «Цветочный хоровод» на лучшее цветочно-декоративное оформление и ландшафтный дизайн территорий Центров работы с населением. В умении создавать и содержать свои цветники состязались пять центров работы с населением, расположенных во всех районах города. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Сотрудники этих учреждений, а также участники клубов садоводов-любителей не просто высаживают цветочки, а создают целые скульптуры и композиции. Для этого в ход идет все, на что хватает сил и фантазии, начиная от камней различных размеров, заканчивая велосипедом, — рассказала главный специалист сектора инновационной и программной деятельности управления Анастасия Плотникова. — Разнообразие цветов также поражает. На клумбах можно встретить не только те цветы, что радуют своим видом один год, но и растения, которые сотрудники бережно укрывают зимой, чтобы они показывали свою красоту еще многие годы».

Каждый год учреждения вносят что-то новое в оформление территорий, и этот год не стал исключением. Компетентное жюри оценило все территории и признало победителями этого года центр работы с населением «Доверие», второе место занял центр работы с населением «Диалог» и третье место — центр «Единство». При определении победителей конкурса жюри руководствовалось основными критериями садового ландшафта, учитывалась фантазия участников, их умение создать красоту «из ничего». Все призеры получили сертификаты на приобретение садоводческой продукции для дальнейшего украшения территории.