Сергей Чернышов: «По предварительным подсчетам, на решение вопроса с сетями в микрорайоне ДОС необходимо около двух миллиардов рублей». Об этом первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству рассказал журналистам в ходе объезда. Он был посвящен подготовке города к предстоящему отопительному сезону. Остро вопросы тепло- и водообеспечения стоят для жителей микрорайона ДОС. Прошлой зимой, по словам специалистов управления ЖКХ, количество аварий на сетях в этом районе Хабаровска было чрезвычайно высокое. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Сейчас идет передача сетей от министерства обороны на техническое обслуживание муниципальных предприятий «Водоканал» и «Тепловые сети». Решаются нормативные и финансовые вопросы, но первые работы уже начались. Иначе зимой жители домов снова будут испытывать неудобства. Коммунальные сети здесь в плохом состоянии. Износ составляет 100%. По предварительным расчетам, чтобы решить этот вопрос во всем районе, потребуется более 1,9 миллиарда рублей», — рассказал первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Сергей Чернышов.

Работы ведутся по улице Георгиевской. Здесь бестраншейным способом специалисты МУП «Водоканал» прокладывают 142 метра полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм. Все сетевое хозяйство микрорайона находится над землей, что противоречит нормативам. Рабочие должны уложить трубы на трехметровую глубину. «Сейчас мы ведем ремонт за собственные средства. Чтобы жители микрорайона не страдали зимой от аварий, не оставались без воды из муниципальной казны выделяется 24 миллиона рублей.

Задача на этот год проложить под землей более 2,7 километра трубопровода различного диаметра. Треть микрорайона к зиме мы подготовим», — рассказал и.о. директора МУП «Водоканал» Хабаровска Владимир Шумилин. Параллельно с укладкой водопровода свою работу ведут специалисты МУП «Тепловые сети». Это делается, чтобы зимой водопроводная сеть не перемерзла. В этом году рабочие обещают подключить к обновленному сетевому хозяйству 25 домов микрорайона ДОС. Работы по реконструкции коммунальной инфраструктуры продолжатся в следующем году. «Такие затраты, которые предстоят при реконструкции сетей всего микрорайона, для городского бюджета непосильны.

Поэтому будет активизирована работа по привлечению средств из бюджетов всех уровней. Подготовим обращения в министерство обороны, если нужно, будем участвовать в судебных процессах, чтобы возместить средства организаций, проводящих здесь ремонт. Правовых вариантов решить финансовые вопросы по микрорайону много», — объяснил Сергей Чернышов. Посетил он также стройку на пересечении улиц Ленина и Запарина. Здесь ведется реконструкция тепловой камеры на магистрали ТМ-25.

Специалисты заменяют тепловой узел, задвижки, монтируют опоры и увеличивают диаметр трубы с 800 до 1000 мм. Работы ведутся согласно графику, однако, чтобы успеть в сроки – к 3 августа – подрядные организации переходят на двухсменный режим работы. «По материалам проблем нет, с рабочими тоже все в порядке. Сейчас перейдем на две смены и в сроки, я думаю, уложимся уже с полным благоустройством участка. Главное, чтобы погода не подвела», — рассказал главный инженер Хабаровских тепловых сетей Денис Козуб. В ходе объезда первый заместитель мэра по городскому хозяйству проинспектировал ход подготовки к отопительному сезону многоквартирного дома на улице Запарина.

Сергей Чернышов осмотрел элеваторный тепловой узел, который подготовили к отопительному сезону, и пообщался с представителями управляющей компании. «Это элеваторный узел жильцы дома приобрели по федеральной программе при помощи фонда содействия реформирования ЖКХ. Теперь у нас летом стабильно в доме есть горячая вода. Зимой тоже не должно возникнуть вопросов с отоплением и горячим водоснабжением. Главное, что сейчас идет экономия средств жильцами, примерно до 25%», — рассказал главный инженер управляющей компании.

Сейчас в доме ремонтируют межпанельные швы, меняют стояки отопления. Эти работы необходимы для получения паспорта готовности к отопительному сезону. Как рассказал Сергей Чернышов, сейчас в городе идет кампания получения паспортов готовности объектов жилого фонда. «Мы идем даже с некоторым опережением графика. Всего паспорта готовности к зиме должны получить 4220 домов. Сейчас проверку прошли около 380 многоквартирных домовладений. Это 9% от всего жилого фонда города. После получения паспортов готовности по объектам выдается паспорт готовности городу.

Требования достаточно серьезные. В этой связи нас беспокоит военное ведомство. Традиционно плохо к зиме готовится жилфонд министерства обороны», — отметил первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Сергей Чернышов. Всего в рамках подготовки к зиме в городе запланировано отремонтировать более 30 км трубопровода различных организаций. Так, Хабаровские тепловые сети выполнят ремонт 9,8 км сетей (отремонтировано 2,1 км), МУП «Водоканал» — 11,2 км (отремонтировано 4,9 км), МУП «Тепловые сети» — 9,7 км (отремонтировано 4,3 км). Специалисты АО «Хабаровская горэлектросеть» запланировали провести капитальный ремонт 45 км воздушных линий электропередач (выполнено 25 км) и 30 км кабельных линий электропередач (отремонтировано 13,2 км). Также планируется выполнить ремонт 122 трансформаторных подстанций.