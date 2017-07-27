Новые меры поддержки и стимулирования рождаемости заработают в регионе

В Правительстве края состоялось совещание по вопросам стимулирования рождаемости. Оно прошло в формате общественных обсуждений, участие в которых приняли молодые семьи. Стороны рассмотрели новую государственную программу, одним из пунктов которой значатся меры жилищной поддержки при рождении первого и последующих детей. Как отметил заместитель Председателя Правительства края по вопросам социального развития Владимир Чаюк, воспользоваться новыми механизмами семьи смогут с января 2018 года по 2020 год. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Сегодня мы делаем акцент не только на тех, кто уже имеет детей, но и на тех, кто только планирует их рождение. Так, в качестве дополнительной поддержки молодых семей мы предлагаем установить социальную выплату. При рождении второго ребенка будет выплачиваться еще одна сумма. Помимо этого, на погашение ипотечного кредита можно будет направить средства федерального материнского капитала – 453 тысячи рублей. Таким образом, семья сможет почти полностью погасить остаток долга по кредиту, полученному для приобретения жилья», — отметил Владимир Чаюк.

Он также добавил, что молодые семьи, имеющие двух детей, а также многодетные, при рождении у них третьего или последующих детей, с 2018 года также смогут рассчитывать на получение государственной поддержки по погашению остатка основного долга по жилищному кредиту.

Тема вызвала живой интерес общественности. Молодые семьи задали интересующие вопросы и высказали свои пожелания по реализации программы.

Владимир Чаюк также подчеркнул, что программа позволит не только добиться положительных результатов в области демографии, но и одновременно будет решать жилищную проблему. Он напомнил, что семьи, у которых рождается второй или третий ребенок, уже имеют право на получение федерального и краевого материнского капитала. В сумме все выплаты существенно повысят возможности граждан обзавестись собственными квадратными метрами.