Экономика края демонстрирует рост по основным показателям
Дата | 27.07.2017 В рубриках: Общество

Сегодня на расширенном заседании Правительства края  обсудили итоги работы за первое полугодие  и   задачи  по развитию экономики   до конца 2017 года. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

С  докладом выступил заместитель Председателя Правительства края —  министр экономического развития   Виктор Калашников. Он отметил, что по итогам первых шести месяцев этого года по основным экономическим показателям зафиксирована позитивная динамика. Так, индекс промышленного  производства составил 105,5 процента к соответствующему периоду прошлого года. По-прежнему сохраняется стабильный рост грузооборота транспорта  (на 4,3 %), сокращается уровень регистрируемой безработицы, увеличивается среднемесячная заработная плата работников организаций  (на 7,4 %).  Индекс роста реальной заработной платы составил 102,8 процента.

По предварительной оценке, за первое полугодие  организации и предприятия всех форм собственности инвестировали в основной капитал 43,8 млрд. рублей (115 % к соответствующему периоду прошлого года).

Негативные тенденции также удалось переломить  на потребительском рынке края. За январь — июнь 2017 года оборот розничной торговли   составил 142,6 млрд. рублей (102,2 % к соответствующему периоду 2016 года), оборот общественного питания — 8,1 млрд. рублей (100,7 % ).

На 6% выросли налоговые поступления от малого бизнеса. Этому, в том числе,  способствовали новые меры по поддержке предпринимателей. В частности, набирает обороты кредитование   малых компаний (рост 30 % к уровню прошлого года),  открылись  центры для предпринимателей в режиме «одного окна», большая работа ведется по улучшению условий для бизнеса по целевым моделям.

 

Губернатор Вячеслав Шпорт, подводя итоги заседания, отметил важность сбалансированного подхода к развитию экономики, обратил внимание на необходимость улучшения демографической ситуации.

 

«Мы видим, что экономика региона восстанавливается после определенного спада, локомотивом развития по-прежнему выступают крупные производства и малый и средний бизнес. В то же время у нас, как и в целом по стране, в этом году наметились негативные тенденции по демографии,  спад по  рождаемости. Необходимо, чтобы меры  в экономике работали в комплексе с развитием человеческого капитала», — подчеркнул глава региона.

Эта запись была опубликована 27.07.2017в 19:29. В рубриках: Общество.


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