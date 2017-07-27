Экономика края демонстрирует рост по основным показателям

Сегодня на расширенном заседании Правительства края обсудили итоги работы за первое полугодие и задачи по развитию экономики до конца 2017 года. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

С докладом выступил заместитель Председателя Правительства края — министр экономического развития Виктор Калашников. Он отметил, что по итогам первых шести месяцев этого года по основным экономическим показателям зафиксирована позитивная динамика. Так, индекс промышленного производства составил 105,5 процента к соответствующему периоду прошлого года. По-прежнему сохраняется стабильный рост грузооборота транспорта (на 4,3 %), сокращается уровень регистрируемой безработицы, увеличивается среднемесячная заработная плата работников организаций (на 7,4 %). Индекс роста реальной заработной платы составил 102,8 процента.

По предварительной оценке, за первое полугодие организации и предприятия всех форм собственности инвестировали в основной капитал 43,8 млрд. рублей (115 % к соответствующему периоду прошлого года).

Негативные тенденции также удалось переломить на потребительском рынке края. За январь — июнь 2017 года оборот розничной торговли составил 142,6 млрд. рублей (102,2 % к соответствующему периоду 2016 года), оборот общественного питания — 8,1 млрд. рублей (100,7 % ).

На 6% выросли налоговые поступления от малого бизнеса. Этому, в том числе, способствовали новые меры по поддержке предпринимателей. В частности, набирает обороты кредитование малых компаний (рост 30 % к уровню прошлого года), открылись центры для предпринимателей в режиме «одного окна», большая работа ведется по улучшению условий для бизнеса по целевым моделям.

Губернатор Вячеслав Шпорт, подводя итоги заседания, отметил важность сбалансированного подхода к развитию экономики, обратил внимание на необходимость улучшения демографической ситуации.

«Мы видим, что экономика региона восстанавливается после определенного спада, локомотивом развития по-прежнему выступают крупные производства и малый и средний бизнес. В то же время у нас, как и в целом по стране, в этом году наметились негативные тенденции по демографии, спад по рождаемости. Необходимо, чтобы меры в экономике работали в комплексе с развитием человеческого капитала», — подчеркнул глава региона.