Президент России дал поручения по развитию аэропортов Дальнего Востока

До 15 января 2018 года в госпрограмме «Развитие транспортной системы» будет уточнен специальный «дальневосточный раздел», связанный с опережающим развитием Дальнего Востока. Соответствующее поручение дал Президент России Владимир Путин, сообщается на официальном сайте главы государства.

«В этот обновленный «дальневосточный раздел» войдут мероприятия по реконструкции дальневосточных аэропортов. Также в нем будут предусмотрены меры по господдержке обновления парка воздушных судов на Дальнем Востоке, используемых на местных воздушных линиях, мероприятия по созданию центров сервиса воздушных судов и подготовки, переподготовки и повышения квалификации летного состава. Важно, что будут определены и прописаны объемы и источники дополнительного финансирования», – сообщил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Как напомнил Министр, госпрограмма «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» входит в перечень из 27 госпрограмм, для которых в обязательном порядке должен быть сформирован специальный раздел по опережающему развитию Дальнего Востока.

Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных Программой, на территории Дальневосточного федерального округа на 2017 — 2020 годы составляет 542,2 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 215,6 млрд. рублей.

Благодаря заложенным в госпрограмме «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» мероприятиям транспортная подвижность населения на Дальнем Востоке возрастет в 1,5 раза к уровню 2012 года. Повышение пропускной способности опорной транспортной сети и рост доступности транспортных услуг непосредственно повлияют на темпы реализации комплексных инвестиционных проектов, а также на повышение качества жизни населения, что создаст необходимые условия для его закрепления и роста численности.