Президент России получил обновить авиапарк для Дальнего Востока

Глава государства Владимир Путин утвердил перечень поручений по развитию малой авиации, в том числе аэропортов Дальнего Востока, говорится на официальном сайте главы государства.

Правительству России до 15 ноября поручено совместно с дальневосточными регионами провести оценку потребности авиакомпаний в воздушных судах для осуществления местных авиаперевозок пассажиров на территории Дальнего Востока.

Кроме того в ноябре Правительство России должно представить доклад по государственной поддержке приобретения вертолетов российского производства для воздушных перевозок.

До 15 января Правительству России поручено обеспечить разработку и утверждение в составе «Транспортной стратегии РФ до 2030 года» стратегии развития региональных и местных авиаперевозок. Документ должен предусматривать «комплексное и взаимосвязанное решение вопросов развития авиатранспортного комплекса, включая развитие авиационной промышленности, сети авиационной инфраструктуры и авиапредприятий, а также подготовки высококвалифицированных профессиональных кадров».

Кроме того, по поручениям Президента, для повышения эффективности государственных инвестиций необходимо обеспечить разработку и применение наиболее экономически эффективных типовых проектов строительства (реконструкции) служебно-пассажирских зданий аэропортов, устранить избыточные требования авиационной и транспортной безопасности к аэропортам местных воздушных линий дальневосточных регионов.

«Нет никаких сомнений, что исполнение данных поручений Президента Российской Федерации позволит перейти на качественно иной уровень планирования территориального развития Дальнего Востока с учетом решения комплекса взаимосвязанных вопросов повышения его транспортной доступности. В конечном счете – это более благоприятные условия для инвестиций и жизни людей. При этом стоит отметить, что при решении задачи обновления парка воздушных судов будет обеспечен спрос на продукцию отечественных предприятий, в том числе и работающих на Дальнем Востоке, а меры государственной поддержки позволят сделать более доступными перелеты для граждан, включая малообеспеченные категории населения», – отметил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.

Напомним, в 2017 году почти 2 миллиона жителей Дальнего Востока смогут воспользоваться льготным тарифом для авиаперевозки в европейскую часть страны и в обратном направлении. Это будет обеспечено за счет мер государственной поддержки в рамках «дальневосточного раздела» госпрограммы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». На эти цели в федеральном бюджете на период до 2019 года запланированы 12,5 млрд рублей.