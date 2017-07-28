В Хабаровске построят ультрасовременный спорткомплекс. Тренироваться в нем местные спортсмены и титаны сборных страны смогут начать через уже три года. Особенно обрадуются новостройке легкоатлеты – они смогут вести здесь активную подготовку к участию в летних Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году, на самом высоком уровне спортивного комфорта. 3,5 миллиарда рублей на строительство грандиозного объекта выделены из федеральной казны в рамках реализации государственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»: для дальневосточной столицы это весьма крупные финансовые инвестиции в области спорта. Хабаровск также внес свою немалую лепту – город отвел под застройку 12 гектаров муниципальной земли. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Об этом рассказал ректор Дальневосточной государственной академии физической культуры Сергей Галицын. «По своим масштабам это будет крупнейшая и пока единственная на Дальнем Востоке спортивная учебно-тренировочная база, оснащенная по всем современным канонам. Такие спорткомплексы в России есть пока только в Смоленске и Чайковском. Они хорошо зарекомендовали себя, поэтому проект уже можно считать типовым. В хабаровский комплекс войдут открытый стадион с полноценным легкоатлетическим ядром; крытый легкоатлетический комплекс и крытый же каток; два спортивных зала для игровых видов спорта; общежитие гостиничного типа для спортсменов; учебно-лабораторный корпус с медико-восстановительным центром.

В перспективе, когда введем в строй все вышеперечисленное, займемся еще и постройкой бассейна – площади земельного участка нам это позволяют. Также хотим оборудовать специальные дорожки для лыжников и фанатов скандинавской ходьбы, площадки для любителей воркаута, роллердром либо что-то еще для поклонников современных и экстремальных видов спорта», — рассказал он. Как отметил Галицын, всеми возможностями нового комплекса смогут беспрепятственно пользоваться не только студенты академии физкультуры и спортсмены, но и жители города. Детские спортивные школы будут тренировать здесь своих учеников. По его словам, на сегодняшний день в Хабаровске легкой атлетикой занимается порядка 10 тысяч взрослых и детей.

Даже при том, что у них сейчас нет достаточно комфортных условий для занятий, хабаровские легкоатлеты прекрасно выступают не только на соревнованиях городского, регионального и федерального уровня: они завоевывают награды и чемпионские титулы на мировых аренах. «Вот увидите, не пройдет и трех лет после ввода в строй этого комплекса, как у нас загорятся десятки новых спортивных звезд – с такой тренировочной базой этого просто не может не произойти. Он будет весьма полезен и для профессиональных спортсменов, защищающих честь страны в состязаниях, проходящих на территории стран АТР: в Хабаровске они смогут комфортно проходить акклиматизацию перед соревнованиями, тренироваться в хороших залах и отдыхать в уютной гостинице, набираясь сил для новых рекордов и побед», — сказал Сергей Галицын.

Работы на объекте уже начались. До начала октября текущего года предстоит срезать сопки, засыпать и выровнять огромный овраг, раскинувшийся на месте будущей стройки рядом с жилым массивом «Волочаевского городка-2», в переулке Черепичном. Для того, чтобы ликвидировать мега-яму, грунт будут свозить с других строек, ведущихся в городе: требуются просто колоссальные объемы земли. С этой задачей строители рассчитывают справиться за август-сентябрь, после чего начнут забивать на площадке первые сваи. Как отметил Сергей Галицын, строительство будет вестись под постоянным контролем – как местным, так и из федерального центра, и пойдет по очень жесткому графику.