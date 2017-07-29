Презентация книги «Хабаровский край в лицах. Современная летопись» состоялась в Дальневосточной научной библиотеке. Подготовкой книги занимался Хабаровский городской Союз женщин совместно с издательским домом «Акма» из Иркутска. В печатном издании рассказаны 104 истории жизни ветеранов войны и труда, юристов, работников культуры и науки, лидеров общественных организаций, представителей сферы образования, медицины, спортсменов и бизнесменов, которые живут в Хабаровском крае. 71 человек – это жители дальневосточной столицы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

На презентацию издания пришли герои книги, представители администрации города и правительства края. «В книге собраны истории людей, проживающих в Хабаровске и в Хабаровском крае. Тех, кто своим трудом, умением, профессионализмом, неравнодушием, преданностью нашей дальневосточной земле внесли значительный вклад в развитие нашего региона. Самая главная наша цель – рассказать о них и о том, какое богатство они создают на территории края», — рассказала председатель городского Союза женщин Альбина Коровина.

На подготовку издания ушло около двух лет. Материалы собирали и обрабатывали журналисты. Книга получилась объемом 120 страниц, её выпуском занимались специалисты издательского дома из Иркутска. У них уже большой опыт создания подобных летописей. Редакторы работали в регионах Сибири и в Приморском крае. С Хабаровском сотрудничают второй раз. В 2015 году также совместно с Союзом женщин они выпустили книгу «Женский портрет Хабаровского края». «Я считаю, что летописи были, есть и будут всегда. Должна быть информация о людях, о том, как они приходят к успеху, как добиваются больших общественных высот», — отметила директор издательского дома «Акма», редактор книги «Хабаровский край в лицах. Современная летопись» Наталья Трифонова. Как отметили авторы идеи, в будущем могут появиться и тематические книги, например, о лучших матерях Хабаровского края или о приёмных семьях.