Министр внутренней политики и информации назначен в Правительстве края

На расширенном заседании Правительства края Губернатор Вячеслав Шпорт представил нового министра внутренней политики и информации. Им стал Сергей Комаров, ранее занимавший пост начальника главного управления внутренней политики Губернатора и Правительства края. Соответствующее распоряжение подписано 25 июля. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В новом статусе Сергею Комарову предстоит заниматься вопросами развития общественно-политических процессов в крае, институтов гражданского общества, реализацией мер, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия, решать вопросы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Также в числе основных задач министерства значится развитие территорий общественного самоуправления, формирование и реализация единой информационной политики в регионе.

Сергей Комаров родился 27 сентября 1964 года в городе Вильнюсе Литовской ССР. Окончил высшее пограничное военно-политическое ордена Октябрьской революции Краснознаменное училище КГБ СССР имени К.Е. Ворошилова. За время службы прошел все офицерские должности до заместителя начальника пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Воинское звание полковник. За период службы награжден государственными и ведомственными наградами.